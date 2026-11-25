Toyota объявила о возвращении Camry на внутренний рынок Японии. Продажи актуального поколения этой модели стартуют на ее исконной родине 23 декабря, но выпускать седан будут не на японских предприятиях, а на заводе компании в американском штате Кентукки. Оттуда машины отправятся в Японию уже в праворульном исполнении.

О планах начать продажи в Японии автомобилей Toyota, которые собирают в США, стало известно еще в конце 2025 года. В список вошла не только Camry, но и Highlander, а также Tundra. Причем Highlander и Tundra американского производства поступили в продажу в «Стране восходящего солнца» еще 1 августа, а скоро к ним присоединится Camry.

Для покупателей предложат две комплектации – G и Z. Их стоимость составит 4,3 и 5,2 миллиона иен соответственно (примерно 2,2 и 2,7 млн рублей по текущему курсу соответственно). Toyota рассчитывает продавать около 850 автомобилей ежемесячно.

Габариты актуальной Camry, напомним, составляют 4920 мм в длину, 1840 мм в ширину и 1450 мм в высоту. Колесная база достигает 2825 мм. По размерам седан остается представителем среднеразмерного и крупного сегмента, предлагая просторный салон.

Внутри установлена новая передняя панель с центральной частью, повернутой к водителю. Экран мультимедийной системы вытянут в сторону пассажира и доходит до вентиляционных отверстий.

В арсенал седана входит комплекс Toyota Safety Sense, который объединяет системы предотвращения столкновений и проактивной помощи водителю, призванные снизить риск аварий и облегчить управление автомобилем.

Все версии Camry для Японии получат под капот безальтернативный 2,5-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель DOHC с индексом A25A-FXS. Он работает в составе последовательно-параллельной гибридной системы, передающей тягу на передние колеса. Расход топлива установки по циклу WLTC достигает 25,3 км/л, что соответствует примерно 4 литрам на 100 км.

Напомним, сейчас Toyota Camry представлена даже в России, но речь идет о машинах, завезенных по параллельному импорту. Более того, большая часть таких 4-дверок прибыла в нашу страну не из Штатов, а из Китая и стран Ближнего Востока.

Цены на них, согласно объявлениям, размещенным на популярных местных сайтах-классифайдах, варьируются от 4 миллионов 49 тысяч до 7 миллионов 790 тысяч рублей.