У Datsun on-DO появилась новая версия в России

Фото: Datsun

Представители компании Datsun сообщили о том, что в России стартовали продажи новой версии автомобиля on-DO под названием «Комфорт».

Особенностью модификации станут шикарные пятнадцатидюймовые легкосплавные диски. Комплектация подразумевает установку системы подогрева ветрового стекла, а также задних датчиков парковки. За машину в такой модификации придётся отдать 591 тысяч рублей, что лишь немногим больше, стоимости предыдущей версии.

Напомним, что на отечественном рынке этот автомобиль продается с установленным силовым агрегатом объёмом в 1.6 литра, который имеет мощность в 87 или 106 лошадиных сил. С агрегатом сочетается механическая коробка передач на 5 ступеней или автомат на 4 ступени.