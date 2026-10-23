Джереми Кларксон раскритиковал новый Audi RS5 за вес и посоветовал купить Alfa Romeo

Одиозный британский журналист и телеведущий Джереми Кларксон в своем репертуаре выпустил новый материал в своей колонке в журнале The Times, рассказав о впечатлениях от тест-драйва нового Audi RS5. Спойлер: экс-ведущий легендарных автомобильных шоу «Топ Гир» и «Гранд Тур» остался не в восторге от немецкого автомобиля, посоветовав тем, кто присматривается к нему, выбрать Alfa Romeo.

Новый Audi RS5 оснащен 2,9-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который развивает 503 л.с. Дополнительный электромотор мощностью 174 л.с. увеличивает совокупную отдачу системы до 630 л.с. На разгон с места до 100 км/ч у этой модели уходит 3,6 секунды, а максимальная скорость со специальным спортпакетом достигает 285 км/ч.

Машина получила полный привод, дифференциал Torsen и систему динамического распределения крутящего момента. По оценке Кларксона, автомобиль имеет неплохой баланс высокой устойчивости с возможностью эффектного прохождения поворотов и управляемого заноса, но у него есть один важный недостаток.

Главная претензия журналиста к новому RS5 оказалась связана с массой автомобиля, которая составляет около 2,37 тонны. Кларксон сравнил ее с весом оперного певца Лучано Паваротти, назвав подобный показатель абсурдным.

По его мнению, усложнение конструкции заметно не только в спортивном режиме, но и даже в повседневной эксплуатации: иногда слышны посторонние звуки трансмиссии, напоминающие о большом количестве технических компонентов.

Несмотря на это, британец похвалил новую Audi за комфорт на неровных дорогах, неожиданную для столь тяжелой машины маневренность и привлекательный дизайн. Кроме того, Кларксон отметил быстроту, качество исполнения и экономичность модели. Но всех этих плюсов оказалось недостаточно, чтобы автомобиль пришелся ему по вкусу. Резюмируя, «Джезза» заявил:

«Мне он не нравится. Он просто не для меня. Если бы мне сейчас пришлось покупать спортивный седан, я бы взял Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Они собирались прекратить его производство в этом году, но, похоже, продлят жизненный цикл этой модели».

Напомним, ранее в той же колонке Джереми Кларксон подверг критике Peugeot 408 GT, назвав его медленным, неинтересным и скучным.