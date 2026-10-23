Nissan Note следующего поколения показан неофициально: что о нем известно

Неофициальный цифровой рендер нового поколения Nissan Note (2027)

Компания Nissan собирается представить новое поколение компактного Note через год, наделив этот популярный хэтчбек переработанным дизайном, улучшенной гибридной системой и усовершенствованным электрическим приводом. Машина должна будет прибавить с точки зрения топливной экономичности, шумоизоляции и ходовых качеств. Как она может выглядеть и чем ей предстоит оснащаться, накануне рассказали журналисты японского портала Motor-Fan.

Nissan Note актуального, третьего поколения дебютировал в ноябре 2020 года. В январе 2024 года автомобиль был незначительно обновлен, примерив новое оформление «передка» и ряд других небольших изменений. Сейчас инженеры японской компании работают над новой генерацией этой 5-дверки, которая может справить премьеру в конце 2027 года.

Машине прогнозируют более выразительную переднюю часть кузова с узкой светодиодной полосой, современными фарами и крупной черной радиаторной решеткой, а вертикальные элементы по краям бампера и контрастная черная крыша должны придать автомобилю более спортивный вид.

Неофициальный цифровой рендер нового поколения Nissan Note (2027)

Небольшие габариты 5-дверки, вероятно, будут сохранены. Сейчас длина Note составляет чуть более 4 метров, а колесная база равна 2,6 метрам.

В салоне машины могут появиться цифровая приборная панель и мультимедийный дисплей диагональю 12,3 дюйма. Также ожидаются обновленные онлайн-сервисы и расширенный набор систем помощи водителю.

Главным техническим новшеством может стать система e-POWER третьего поколения, уже применяемая в новом Nissan Kicks и европейском Qashqai. Ее ключевой элемент – компактный электрический блок 5-в-1, объединяющий двигатель, генератор, инвертор, редуктор и повышающий редуктор. Сокращение размеров и массы силового агрегата должно позитивным образом сказаться на эффективности установки, а также на снижении шума и вибраций.

Еще одно возможное изменение касается двигателя-генератора. Вместо нынешнего 1,2-литрового трехцилиндрового агрегата Nissan может задействовать новый 1,4-литровый двигатель HR14DDe, знакомый по Kicks. Он рассчитан на эффективную выработку электроэнергии и не передает крутящий момент на колеса напрямую, а значит, не приведет к увеличению расхода топлива.

Более того, с ним Note может, напротив, стать еще менее прожорливым автомобилем, как это получилось с европейским Qashqai, внедрение в который системы e-Power сократило расход топлива на 14%.

Изменения в проекте нового Nissan Note могут также затронуть систему электрического полного привода. Актуальный хэтчбек в полноприводной модификации использует электромоторы на передней и задней осях. В новом поколении систему 4WD машины могут перевести на технологию e-4ORCE, которая недавно была внедрена в кроссовер Kicks. Доработки должны повысить устойчивость автомобиля в поворотах и улучшить поведение на снегу и скользком покрытии.

В качестве предполагаемой даты премьеры новой генерации Nissan Note называют декабрь 2027 года.

Между тем, недавно Дейли-Мотор рассказывал о схватке Nissan Patrol против Lexus LX600, а также о том, кто из этих популярных рамных внедорожников оказался быстрее.