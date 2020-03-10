Renault анонсировала для России новый Kaptur

Фото: Renault

Компания Renault анонсировала для российского авторынка обновленный кроссовер Kaptur.

Согласно информации, полученной Daily-Motor.Ru от представителей отечественного офиса французской марки, новинку представят в России в первом полугодии 2020 года.

В обновленном Kaptur обещают появление нового уровня комфорта и практичности. Кроссовер должен получить полностью переработанный интерьер, уникальные для своего сегмента опции и по мультимедийные решения.

New Kaptur

Сообщается, что для обновившегося “Каптур” в России будет доступен бензиновый турбированный двигатель TCe150, автоматическая коробка передач CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальная система полного привода. Напомним, что сейчас моторная линейка этой модели состоит только из атмосферных бензиновых агрегатов.

Кроме того, инженеры Renault поработали и над ездовыми настройками шасси “паркетника”, попутно перенастроив его рулевое управление с электромеханическим усилителем.