Партию Ford Mustang Mach-E почти раскупили

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В первый год выпуска модели планировалось отправить к дилерам около 50 тысяч экземпляров. Но, 45 тысяч из них уже забронированы. Вероятно, этому способствовал низкий размер залога, который составляет 500 долларов.

Напомним, что полноценное производство новых кроссоверов начнётся уже через полгода. А первые поставки придутся на конец 2020 года. Представители компании пока никак не комментируют подобный успех их новинки. Эксперты полагают, что это связано с тем, что указанные данные отображают лишь количество забронированных машин. А более трезво рассуждать об успехе можно будет только после того, как автомобили будут фактически выкуплены.

Ford Mustang Mach-E оснащается силовой установкой, форсированной до 255 или 322 лошадиных сил. В топовой модификации паркетник имеет двигатель на 459 лошадиных сил. Сообщается, что на одном заряде машина может проехать вплоть до 600 километров. А до первой сотни авто разгоняется с места за 3.5 секунды. Стоимость новинки стартует от 43 тысяч долларов.