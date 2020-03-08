Названы самые дешевые кроссоверы в России в марте

Фото: Lada

Редакция Daily-Motor.Ru продолжает нашу ежемесячную рубрику, в которой мы выявляем самые доступные предложения в сегменте кроссоверов и внедорожников. Ранее мы опубликовали мартовский список самых дешевых иномарок в стране, а теперь пришло время назвать самые доступные автомобили сегмента SUV с приходом весны.

Как и месяцем ранее, самым дешевым SUV-автомобилем в России остается внедорожник Lada 4×4. Стоимость комплектации Classic этой модели 2019 модельного года составляет от 523 тысяч 900 рублей.

На второй позиции располагается еще один, уже полностью российский внедорожник – Chevrolet Niva, перешедший под полное управление «АвтоВАЗом». В скором времени эта модель избавится от логотипа Chevrolet, став Lada Niva. Сейчас приобрести данный внедорожник получится только 2019 года выпуска, минимальная стоимость которого составит 670 тысяч рублей.

За Lifan X50 оказалась третья строчка этого ТОП-а с базовой ценой в 689 тысяч 900 рублей за минимальную комплектацию.

Четвертые и пятое места, как и в феврале, оказались зарезервированы за моделями Renault Duster (от 719 тысяч рублей) и Chery Tiggo 2 (от 749 тысяч 900 рублей).