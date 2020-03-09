Cadillac назовет новый флагманский седан Celestiq

Фото: Cadillac

General Motors определилась с названием для своего нового флагманского седана в линейке марки Cadillac. Новая 4-дверка, дата дебюта которой пока держится в секрете, получит имя Celestiq.

Прототип новинки, показанный на специальном мероприятии, был спроектирован на масштабированной электрической архитектуре и оснащен фирменной батарейной системой Ultium.

Внешний облик нового флагманского седана Cadillac получит черты первого электрокара бренда – кроссовера Lyriq, презентация которого состоится 2 апреля. В салоне появится большой сенсорный экран мультимедийной системы, а также использована дорогая отделка из натуральной кожи и дерева.

Официальная дата презентации нового Cadillac Celestiq пока не объявлена.