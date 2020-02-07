Volkswagen представил обновленный Teramont

Компания Volkswagen презентовала на автомобильной выставке в Чикаго (США) обновленный внедорожник Atlas, известный на российском авторынке под названием Teramont. В рамках рестайлинга новинка не только получила посвежевший дизайн, но и улучшенное техническое оснащение.

С обновлением Teramont/Atlas практически полностью унифицировали с купеобразным собратом. Внедорожник оснастили такой же радиаторной решеткой, головной оптикой и фонарями, как у Atlas Cross Sport. За счет установки новых бамперов длина автомобиля выросла на 8 мм, а в линейке комплектаций появилась новая «спорт-версия» R-Line, выделяющаяся среди других версий вседорожника более спортивным аэродинамическим обвесом.

В салоне обновленного Volkswagen Teramont/Atlas появился новый руль и информационно-развлекательная система Composition Media с 8-дюймовым сенсорным экраном, которая будет доступна для всех комплектаций за исключением стартовой.

Моторная линейка новинки осталась такой же, что и раньше. Приводит в движение рестайлинговый Atlas (он же Teramont) 2-литровый турбированный агрегат на 238 лошадиных сил, а также 3,6-литровый V6 на 280 «скакунов». Связку обоим составляет 8-диапазонный «автомат». Привод может быть как передним, так и полным.

В продажу в США обновленный Volkswagen Atlas поступит этой весной. Вышедший на российский авторынок Volkswagen Teramont менее двух лет назад обновится позднее.