В Россию начали экспортировать Chevrolet Nexia, Spark и Cobalt

Как стало известно Daily-Motor.Ru, компания General Motors и UzAuto Motors достигли соглашения, в рамках которого UzAuto Motors приступит к реализации автомобилей Chevrolet на экспортных рынках в России, Казахстане и Белоруссии.

Согласно условиям данного соглашения первыми моделями, которые появятся в продаже в России, Казахстане и Белоруссии, станут: Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Их экспорт в эти страны запланирован на март.

Вместе с этим представители UzAuto Motors не исключают возможности расширения модельного ряда Chevrolet в России, Казахстане и Белоруссии в будущем.

Таким образом, фактически данное заявление значит только одно – компания Chevrolet возвращается на российский авторынок в сегмент бюджетных легковых автомобилей.

Продажи автомобилей под брендом Ravon в России, Казахстане и Белоруссии должны прекратиться к середине 2020 года.