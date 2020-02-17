В Россию начали экспортировать Chevrolet Nexia, Spark и Cobalt

Как стало известно Daily-Motor.Ru, компания General Motors и UzAuto Motors достигли соглашения, в рамках которого UzAuto Motors приступит к реализации автомобилей Chevrolet на экспортных рынках в России, Казахстане и Белоруссии.
Согласно условиям данного соглашения первыми моделями, которые появятся в продаже в России, Казахстане и Белоруссии, станут: Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Их экспорт в эти страны запланирован на март.
Вместе с этим представители UzAuto Motors не исключают возможности расширения модельного ряда Chevrolet в России, Казахстане и Белоруссии в будущем.
Таким образом, фактически данное заявление значит только одно – компания Chevrolet возвращается на российский авторынок в сегмент бюджетных легковых автомобилей.
Продажи автомобилей под брендом Ravon в России, Казахстане и Белоруссии должны прекратиться к середине 2020 года.