Suzuki хочет выпустить футуристичный кроссовер

Фото: http://www.motorpage.ru/

Индийский филиал торговой марки сообщил о свих планах по поводу выпуска нового серийного кроссовера, который получит дизайн в стиле необычного концепта Futuro-e. Отметим, что сам прототип был представлен всего несколько дней назад на индийской выставке.

Автомобиль очень понравился публике. Он выполнен в спортивном стиле, хотя и обладает весьма массивными габаритами. Так, машина имеет покатую линию крыши, массивные боковые части, а окна, напротив, очень маленькие. Вся оптика выполнена из светодиодов.

Пока что точные даты запуска конвейера не названы. Однако, производитель уточнил, что состоится это уже в ближайшие пару лет. О технических характеристиках необычного кроссовера пока известно крайне мало. Известно лишь, что авто получит как бензиновый, так и дизельный силовые агрегаты, и последним из них вполне может стать полуторалитровый DDiS225 в модернизированной модификации.