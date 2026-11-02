Роскошный автодом Vario Perfect 1200 QS: роскошная квартира на колесах с гаражом для Mercedes, Maserati или Porsche

Немецкая компания Vario Mobil разработала автодом, который по уровню комфорта больше напоминает дорогие апартаменты, чем обычный дом на колесах. Модель Perfect 1200 QS получила раздвижные секции кузова, полноценную жилую зону и встроенный гараж.

Стоимость такого роскошного автодома составляет 2 миллиона 290 тысяч евро или примерно 208 миллионов рублей. Его длина достигает 11,9 метра, а в основе конструкции лежит трехосное шасси грузовика Mercedes-Benz Actros.

Главная «фишка» этой модели располагается в задней части. Там предусмотрен отдельный гараж, рассчитанный, судя по фотографиям из пресс-релиза, на размещение винтажного Mercedes-Benz 280 SL Pagoda. В зависимости от габаритов автомобиля отсек может вместить и другие машины, включая Porsche 911, Maserati MC20 и Mercedes-AMG GT Black Series.

Для их погрузки предусмотрена электрическая платформа, которая перемещает автомобиль внутрь и наружу без необходимости самостоятельно заезжать по рампе. Но внутри автодома скрывается нечто не менее интересное.

Жилой отсек Vario Perfect 1200 QS не уступает по уровню оснащения роскошным квартирам. За счет четырех выдвижных секций внутреннее пространство можно увеличить на 35 квадратных метров. После их раскрытия салон машины превращается в просторную гостиную с отдельной зоной и спальней.

В отделке использованы американский орех, кожа, шкафы с сатинированными белыми поверхностями и декоративная стена из сланца. Для отдыха предусмотрены кресла-реклайнеры (с анатомическим механизмом) и кровать размера кинг-сайз.

Кухонное оборудование включает двухзонную индукционную плиту, микроволновую печь, конвекционную духовку, посудомоечную машину, вместительный холодильник и выдвижную кофемашину Nespresso. В ванной комнате установлены просторная душевая кабина с тропическим душем, полотенцесушитель и туалет с измельчителем.

Инженеры предусмотрели оборудование для длительных поездок вдали от кемпингов. На крыше размещены солнечные панели суммарной мощностью до 2760 Вт, а за автономное электроснабжение отвечает литий-ионная батарея емкостью 15,4 кВт/ч.

В список оснащения также входят система подогрева пола, кондиционер, аудиосистема Bose Lifestyle 650 с объемным звучанием, несколько телевизоров и двухсимочный 5G-роутер, раздающий интернет внутри и за пределы машины.

Примечательно, но цена в 2,3 млн евро является начальной. Каждый экземпляр Vario Perfect 1200 QS изготавливается индивидуально (в немецком городке Бемте), поэтому при выборе дополнительных опций, которых в этом проекте огромное количество, стоимость автодома для заказчика может оказаться еще выше.

Между тем, недавно мы рассказывали о том, что на базе аналогичного грузовика (Mercedes-Benz Arocs) был построен гораздо более аскетичный, но при этом очень брутальный кемпер, предназначенный в первую очередь для бездорожья.