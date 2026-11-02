Новый Renault Megane показали в виде конкурента Tesla Model Y

Неофициальный цифровой рендер нового Renault Megane

Renault планирует масштабное обновление семейства среднеразмерных автомобилей. Одной из главных новинок в нем может стать следующий Megane, который должен получить совершенно иной облик, новую электрическую платформу и технологии, рассчитанные на конкуренцию с Tesla Model Y.

Renault Megane впервые появился в 1995 году, заменив семейство Renault 19. Модель выпускалась в нескольких поколениях и предлагалась в кузовах хэтчбек, седан, универсал и купе. В 2021 году Renault представила электрический Megane E-Tech, который получил высокий кузов и компактные размеры.

Следующая генерация этого автомобиля, судя по планам компании, должна приобрести более универсальный формат и заметно расширить возможности семейства.

Неофициальный цифровой рендер нового Renault Megane

Портал AutoExpress усилиями своего дизайнера, известного как Avarvarii, опубликовал компьютерные рендеры такого приподнятого хэтчбека. Основой для стилистики послужил новый Clio. Передняя часть может получить узкие фары, небольшие отверстия решетки радиатора и современную светодиодную оптику. Аэродинамический силуэт с низкой передней частью и укороченной кормой должен помочь достичь заявленного запаса хода.

Как будет выглядеть интерьер машины, на рендерах не показали. Но если верить слухам, в салоне нового Megane ожидается оформление по мотивам концепта Renault E-Space. Одним из центральных элементов станет широкий экран, растянутый от одной передней стойки к другой.

Основная информация будет располагаться ближе к лобовому стеклу, а для управления функциями предусмотрят дополнительный сенсорный дисплей. Renault также намерена активнее использовать голосовые команды.

Платформа машины будет поддерживать полностью электрические версии и модификации с увеличителем запаса хода REx (так называемой Range Extender). В последнем случае двигатель внутреннего сгорания станет работать в качестве генератора, обеспечивая питание электрической силовой установки. Renault обещает запас хода около 748 км для электромобилей и примерно 1400 км для версий REx.

Инженеры планируют уделить внимание аккумуляторной батарее хэтчбека, которая, по слухам, может получить интеграцию по принципу «ячейка – кузов». Батарея станет частью силовой структуры автомобиля и будет выполнять функцию пола.

Появление нового Renault Megane ждут после 2028 года.