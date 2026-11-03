На базе Ford создали бескомпромиссный кемпер для охотников и рыбаков

Большинство современных кемперов созданы для того, чтобы с комфортом путешествовать по асфальтовым дорогам, но что, если клиент будет нуждаться в слегка ином виде автодома, которому нужно уметь ездить по сложному бездорожью? Ответ на этот вопрос дала австралийская компания Tommy Campers, представившая съемный жилой модуль для хардкорной версии рамного пикапа Ford Ranger Super Duty.

Это исполнение представляет собой усиленную модификацию популярного «утилитарника» Ford, которая отличается от обычных версий доработанной рамой, усиленными поперечинами, подвеской и тормозной системой. Конструкция автомобиля рассчитана на повышенные нагрузки и буксировку тяжелых прицепов, что делает ее подходящей для установки дополнительного жилого оборудования.

Съемный модуль от Tommy Campers, который устанавливается в грузовой отсек пикапа и располагается над кабиной, предназначен в первую очередь для любителей активных путешествий, в том числе охотников и рыбаков.

Внутри него предусмотрены двуспальная кровать и компактная кухня с плитой, раковиной и складной столешницей. Благодаря съемной конструкции автомобиль можно использовать в качестве обычного рабочего пикапа, когда жилой модуль не нужен.

Точные размеры кемпера, объем резервуаров для воды и характеристики автономной электросистемы пока не раскрыты. Но сама концепция машины рассчитана на продолжительные поездки с ночевками в удаленных местах, где нет оборудованных кемпингов и доступа к привычной инфраструктуре.

Для преодоления сложного рельефа Ranger Super Duty может использовать полноприводную трансмиссию 4×4 с понижающей передачей. Она увеличивает тягу на колесах при движении на небольшой скорости и помогает «штурмовать» крутые подъемы, каменистые участки и другие препятствия.

Напомним, пикап Ford Ranger Super Duty оснащается 3-литровым турбодизельным двигателем V6 мощностью около 250 л.с. и крутящим моментом 600 Нм. Он работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость готового комплекта для переоборудования такого автомобиля в полноценный кемпер, как и сроки начала продаж, пока не объявлены. Скорее всего, жилой модуль будет доступен исключительно для австралийских владельцев Ford Ranger Super Duty, где такие пикапы пользуются особым спросом.

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