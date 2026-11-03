Представлена инновационная палатка на фаркоп автомобиля, раскладывающаяся менее чем за 6 минут

Австралия постепенно становится новой Меккой необычных кемпер-решений. Вслед за жилым модулем для внедорожного пикапа Ford Ranger Super Duty, о котором мы рассказывали совсем недавно, специалисты из «Зеленого континента» придумали необычную альтернативу автомобильным палаткам и традиционным прицепам-кемперам.

Компания MyGlamper создала инновационный «чемодан», который крепится непосредственно к фаркопу автомобиля, а после остановки быстро превращается в просторную надувную палатку с вместительной жилой зоной.

В сложенном состоянии конструкция представляет собой компактный композитный контейнер размером примерно 1397 × 1194 мм. Вес базовой версии Lite составляет менее 70 кг, а более оснащенная Pro весит менее 110 кг. Благодаря небольшим размерам устройство не требует отдельного места для хранения крупного туристического прицепа.

После установки палатка автоматически надувается и формирует жилое пространство высотой около 2,25 метра и площадью до 20 квадратных метров. Производитель заявляет, что развертывание занимает менее шести минут. В зависимости от выбранной комплектации внутри можно разместить до шести или двенадцати человек.

Что важно, после развертывания жилой модуль можно оставить на месте и уехать на машине по делам, что делает его полностью автономным, несмотря на визуальную привязку к креплению фаркопа машины.

Линейка модели включает в себя три исполнения: Lite, Plus и Pro. Базовая версия будет ориентирована на покупателей, которым требуется простое спальное место для путешествий. Она предусматривает двуспальную кровать, базовое электропитание, навес и компактную зону для приготовления пищи.

Более серьезное оснащение получит версия Plus, в которой можно будет рассчитывать дополнительно на 30-литровый бак для воды, аккумулятор емкостью 100 А/ч, складной туалет и надувной матрас размера Queen-size.

Что касается «топовой» версии Pro, то для нее предложат также солнечные панели и интеллектуальную систему установки.

Прием заказов на эту разработку уже стартовал. Первые поставки клиентам начнутся в ближайшее время. Стоимость начальной модификации MyGlamper Lite составляет 18 тысяч 990 австралийских долларов, что эквивалентно сумме в 1,1 млн российских рублей.

Промежуточное исполнение Plus предлагают за 24 тысячи 990 местных долларов (около 1,4 млн рублей), а «топовое» Pro обойдется покупателям родины кенгуру в 29 тысяч 990 здешних долларов (примерно 1,7 млн рублей по текущему курсу).