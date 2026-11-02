Опубликован концепт-арт нового Genesis G90 на базе шпионских фото

Неофициальный цифровой рендер обновленного Genesis G90

Genesis готовится к рестайлингу своего флагманского седана G90. Недавно машина была замечена в версии прототипа во время тестов. Кузов машины скрывал плотный камуфляж, но с помощью компьютерной графики корейские цифровые художники избавили «девяностый» от маскировки, показав, как он может выглядеть вживую на дорогах общего пользования.

Напомним, Genesis G90 появился в модельной линейке премиального суббренда Hyundai Group в 2015 году. Изначально машина носила имя EQ900, а в 2018 году прошла через обновление.

После выделения Genesis в самостоятельную марку седан получил индекс G90 и перебрался во второе поколение в 2021-м, а сейчас готовится к рестайлингу, который должен стать ответом на 34,6-процентное падение продаж этой модели в мире, зафиксированное с начала этого года.

Судя по шпионским фотографиям и независимому рендеру, основанному на них, основные пропорции кузова и длинный силуэт нынешнего G90 сохранятся, однако передняя часть станет заметно современнее.

Самое заметное изменение коснется головной оптики. Узкие двойные светодиодные полосы протянутся вдоль краев капота к боковым частям кузова, а в центре сформируют V-образный рисунок. В результате фары продолжат фирменную дизайнерскую тему Genesis под названием «Крыло».

Передний бампер получит крупную решетку радиатора с плотной сеткой и дополнительными воздухозаборниками по бокам. Нижнюю часть оформят с помощью хромированной окантовки, подчеркивающей статус модели.

В профиль автомобиль сохранит вытянутые пропорции, но обзаведется крупными колесными дисками турбинного дизайна с массивными спицами. Нижнюю часть машины украсит хромированная полоса, а дверные ручки, судя по рендеру, будут интегрированы в кузов.

Изменения затронут и интерьер. Ожидается, что салон премиальной корейской 4-дверки оснастят тремя круглыми приборами с металлическими ободками и фирменной мультимедийной системой Genesis Connect W. Также не исключается вариант с внедрением в машину комплекса автономного вождения третьего уровня Highway Driving Pilot (HDP).

Что касается технической части автомобиля, то здесь все выглядит гораздо понятнее, но тоже не без сюрпризов. Главной технической новинкой может стать гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового турбированного двигателя. Эта система уже представлена на Genesis GV80, где ее совокупная мощность достигает 352 л.с. Ожидается, что обновленный G90 также получит гибридную модификацию, но ее конкретные характеристики пока не раскрыты.

Премьера обновленного Genesis G90 должна состояться до конца этого года.