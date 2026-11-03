Toyota RAV4 превратили в кибер-кроссовер: представлен Vrarva Mars II

Японская фирма Cool Racing представила новый проект Vrarva Mars II – новое поколение необычного обвесного проекта на базе Toyota RAV4. Кроссовер получил угловатый кузовной обвес с шестигранными элементами, расширенные колесные арки и ряд деталей, которые заметно изменили его внешний облик.

Передняя часть Mars II, судя по опубликованным компанией официальным фотографиям, отличается от стандартного RAV4 плоскими поверхностями под фарами и массивной решеткой с шестигранными вентиляционными отверстиями. Дополнительные выступающие элементы создают впечатление бронированного автомобиля.

На боковинах появились объемные накладки в нижней части дверей с логотипом Vrarva. Они дополнены углублениями шестиугольной формы, которые перекликаются с оформлением передней панели.

Задняя часть получила горизонтальные воздуховоды, напоминающие сопла реактивного самолета. Вертикальные элементы на задних крыльях продолжат общую стилистику. Задний бампер также заметно отличится от оригинального, а его форма дополнительно подчеркивает массивность кормы.

Для задней двери предусмотрели дополнительный спойлер, устанавливаемый поверх штатного. Его верхняя кромка расположена примерно на 50 мм выше оригинальной детали, а выступ назад составляет около 70 мм. Еще одна накладка монтируется на заднюю часть двери и призвана усилить визуальный объем.

Расширители колесных арок сделали шире на 9 мм с каждой стороны. По заявлению разработчиков, это решение позволяет увеличить визуальную ширину автомобиля без внесения структурных изменений в кузов. Передние накладки выполнили с плавным переходом к штатным крыльям, а задние получили более выразительные линии и выштамповки.

Кроме того, Mars II достались эксклюзивные 17-дюймовые колеса VRARVA DW01 с матовым прозрачным покрытием и глубокой вогнутой формой, обутые в шины Dunlop Grandtrek AT5.

Разработчики модели заявляют, что для автомобиля будет доступна регулируемая подвеска и система небольшого лифта, благодаря которой дорожный просвет можно увеличить примерно на 3 дюйма или 76 мм.

Несмотря на глобальные внешние изменения, в агрегатную сторону Toyota RAV4 разработчики проекта Mars II решили не вмешиваться, поэтому даже в таком «злом» виде машина продолжит использовать гибридные двигатели на базе 2,5-литрового атмосферного ДВС мощностью до 329 лошадиных сил и полный привод E-Four.

Стоимость кроссоверов Vrarva Mars II и сроки их запуска в продажу пока не объявлены. Выпускать их будут по предзаказу и лимитированным тиражом.