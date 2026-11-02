Toyota готова изменить минивэн Hiace до неузнаваемости

Toyota разрабатывает новое поколение минивэна Hiace, которое должно выйти в конце следующего года. Машина может сохранить ориентацию на семейных и корпоративных покупателей, но получит измененную конструкцию кузова и расширенную линейку силовых установок.
Toyota Hiace впервые представили в 1967 году. За несколько десятилетий модель прошла несколько поколений и превратилась в одно из ключевых семейств коммерческого транспорта Toyota. Помимо грузовых фургонов, Hiace выпускался в пассажирских исполнениях, получивших распространение в качестве семейных минивэнов и корпоративного транспорта.
Грядущее новое поколение должно сохранить универсальность машины, но предложить не только другой дизайн, но и более современные варианты компоновки и силовых установок.
Если верить инсайдерским утечкам, автомобиль предложат в двух вариантах размеров. Стандартная версия будет иметь габариты 4695 × 1695 × 1985 мм. Более крупное исполнение должно оказаться заметно просторнее: 5915 × 1950 × 2280 мм.
Одним из главных изменений станет переход от традиционной плоской передней части к полукапотной компоновке. Двигатель и другие основные компоненты сместят вперед, освободив пространство под передними сиденьями. По задумке инженеров Toyota, это позволит уменьшить вибрации и шум в салоне, повысить безопасность и упростить обслуживание автомобиля.
Изменение конструкции также должно сделать посадку и высадку удобнее. Перенос двигателя из-под сидений освободит пространство в передней части салона, а погрузка и выгрузка багажа станут проще. Кроме того, разработчики получат больше возможностей для изменения расположения кресел.
Внешность будущего Hiace пока можно было оценить лишь на концептуальных изображениях и неофициальных рендерах, один из которых представлен выше. Передняя часть машины на нем получила необычный U-образный блок фар, объединенный с черной декоративной панелью.
Квадратный кузов сохранит характерные раздвижные боковые двери, а для коммерческих исполнений может быть предусмотрена светодиодная панель сбоку. Что касается дизайна кормы, то в этой части ожидаются вертикальные фонари и лаконичное оформление двери багажного отделения.
В моторную гамму, по предварительным данным, войдут подключаемая гибридная установка PHEV и полностью электрическая силовая система EV. Характеристики агрегатов, емкость аккумуляторов и запас хода пока не раскрываются. Электрическая модификация должна удивить более просторным салоном благодаря особенностям компоновки.
Премьеру нового Toyota Hiace ждут в четвертом квартале 2027 года.
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