Toyota готова изменить минивэн Hiace до неузнаваемости

Toyota разрабатывает новое поколение минивэна Hiace, которое должно выйти в конце следующего года. Машина может сохранить ориентацию на семейных и корпоративных покупателей, но получит измененную конструкцию кузова и расширенную линейку силовых установок.

Toyota Hiace впервые представили в 1967 году. За несколько десятилетий модель прошла несколько поколений и превратилась в одно из ключевых семейств коммерческого транспорта Toyota. Помимо грузовых фургонов, Hiace выпускался в пассажирских исполнениях, получивших распространение в качестве семейных минивэнов и корпоративного транспорта.

Грядущее новое поколение должно сохранить универсальность машины, но предложить не только другой дизайн, но и более современные варианты компоновки и силовых установок.

Если верить инсайдерским утечкам, автомобиль предложат в двух вариантах размеров. Стандартная версия будет иметь габариты 4695 × 1695 × 1985 мм. Более крупное исполнение должно оказаться заметно просторнее: 5915 × 1950 × 2280 мм.

Одним из главных изменений станет переход от традиционной плоской передней части к полукапотной компоновке. Двигатель и другие основные компоненты сместят вперед, освободив пространство под передними сиденьями. По задумке инженеров Toyota, это позволит уменьшить вибрации и шум в салоне, повысить безопасность и упростить обслуживание автомобиля.

Изменение конструкции также должно сделать посадку и высадку удобнее. Перенос двигателя из-под сидений освободит пространство в передней части салона, а погрузка и выгрузка багажа станут проще. Кроме того, разработчики получат больше возможностей для изменения расположения кресел.

Неофициальный цифровой рендеринг нового поколения Toyota Hiace

Внешность будущего Hiace пока можно было оценить лишь на концептуальных изображениях и неофициальных рендерах, один из которых представлен выше. Передняя часть машины на нем получила необычный U-образный блок фар, объединенный с черной декоративной панелью.

Квадратный кузов сохранит характерные раздвижные боковые двери, а для коммерческих исполнений может быть предусмотрена светодиодная панель сбоку. Что касается дизайна кормы, то в этой части ожидаются вертикальные фонари и лаконичное оформление двери багажного отделения.

В моторную гамму, по предварительным данным, войдут подключаемая гибридная установка PHEV и полностью электрическая силовая система EV. Характеристики агрегатов, емкость аккумуляторов и запас хода пока не раскрываются. Электрическая модификация должна удивить более просторным салоном благодаря особенностям компоновки.

Премьеру нового Toyota Hiace ждут в четвертом квартале 2027 года.

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