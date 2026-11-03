Toyota Prius теряет популярность среди японцев: продажи упали почти вдвое

Toyota Prius, который долгие годы считался главным символом экономичных гибридов Toyota, постепенно теряет позиции на домашнем рынке. После выхода нынешнего поколения продажи модели заметно сократились. Среди причин такого развития называют распространение гибридных технологий и кардинальное изменение дизайна автомобиля.

Актуальное поколение Prius дебютировало в январе 2023 года. Модель получила более динамичный силуэт, низкий кузов и модернизированную гибридную силовую установку. Однако крупная модернизация не помогла сохранить прежние объемы реализации машины.

В 2023 году средние ежемесячные продажи Prius в Японии составляли 8 тысяч 262 автомобиля. К 2025 году показатель снизился до 5 тысяч 310 машин, что соответствует падению примерно на 36%. За первые пять месяцев 2026 года среднемесячный результат составил уже 4 тысячи 382 экземпляра – на 47% меньше, чем в 2023 году.

Одной из причин сложившейся ситуации японские СМИ называют изменение автомобильного рынка. Когда в 2009 году появилось третье поколение Prius, гибридные технологии еще не получили широкого распространения в модельном ряду Toyota. У компании не было гибридных моделей Corolla и Aqua, поэтому Prius оставался одним из главных вариантов для покупателей, которым требовался экономичный автомобиль.

Сейчас ситуация в корне изменилась. Гибридные силовые установки стали привычным атрибутом моделей Toyota, а некоторые модели марки выпускаются исключительно с подобными агрегатами. В результате Prius утратил прежнее преимущество, поскольку покупатели могут выбрать экономичную версию практически в любом популярном сегменте.

Другой причиной снижения спроса японские журналисты называют изменения внешности и пропорций автомобиля. Нынешнее поколение заметно отошло от традиционного силуэта семейного лифтбека, получив более спортивный кузов с покатой крышей. Высота автомобиля уменьшилась, а вместе с ней сократилось и внутреннее пространство.

Покупатели, которым важны вместительность и практичность, все чаще обращают внимание на кроссоверы. К примеру, у Toyota есть «паркетник» Corolla Cross, предлагающий более удобную посадку и просторный салон, а также гибридную систему с высоким уровнем экономичности.

Несмотря на очевидные проблемы с Prius, компания пока не собирается отказываться от этой модели. Более того, Toyota работает над новой генерацией этого хэтчбека, в которой может устранить недостатки его предшественника.

Основной акцент в нем, по слухам, могут сместить на подключаемые гибридные силовые установки (PHEV), в которых будет заметно увеличена дальнобойность машины исключительно на электрической тяге.

Ранее Дейли-Мотор рассказывал о том, что Toyota Prius из США проехал более 160 тысяч км всего за 8 месяцев, но потребовал только планового обслуживания.