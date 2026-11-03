Subaru разрабатывает новое поколение оппозитных двигателей: тепловой КПД составит 50%

Несмотря на то, что недавно стало известно о планах Subaru отказаться от классических оппозитных моторов в Европе до конца 2027 года, оставив на этом рынке исключительно модели с электрическими двигателями, полностью избавляться от ДВС японский автопроизводитель не планирует.

Более того, недавно стало известно о том, что компания готовит новое поколение оппозитных двигателей, которые должны обеспечить машинам, в которых они окажутся, заметную прибавку в производительности и увеличение теплового коэффициента полезного действия.

Новая разработка должна вывести эту конструкцию на следующий уровень. На технологическом брифинге Subaru представила планы по созданию модульной платформы следующего поколения и силовой установки. Одной из главных задач инженеров станет повышение теплового КПД оппозитного двигателя до 50%.

Столь высокий показатель должен помочь снизить расход топлива и улучшить эффективность работы мотора. Для этого Subaru намерена использовать новую конструкцию камеры сгорания и развивать уже накопленный опыт в области силовых агрегатов.

Отказываться от турбированных версий своих моторов компания также не собирается. В будущем семействе Boxer ожидаются как атмосферные, так и двигатели с турбонаддувом. Инженеры рассчитывают совместить высокую тепловую эффективность с хорошей тягой на низких оборотах. Это позволит сохранить динамичные характеристики автомобилей Subaru без существенного увеличения расхода топлива.

Параллельно Subaru создает модульную платформу SGP следующего поколения. По заявленной цели, новая архитектура должна повысить общую жесткость кузова и позволить уменьшить его массу на величину до 100 кг. Ожидается, что это положительно скажется на управляемости, комфорте и безопасности будущих моделей.

Но даже на этом инженеры японской марки не остановятся. Согласно планам автопроизводителя, еще одним важным направлением их работы станет концепция динамической жесткости. Subaru намерена совершенствовать взаимодействие кузова, подвески и других элементов шасси, чтобы улучшить реакции автомобиля на действия водителя.

Напомним, Subaru использует оппозитные двигатели в серийных автомобилях с 1966 года, когда дебютировала модель Subaru 1000 с четырехцилиндровым мотором воздушного охлаждения. Впоследствии они стали одной из главных технических «фишек» марки. В 1989 году появился двигатель семейства EJ, а в 2010-м его начал сменять более современный FB.

В спортивных моделях Subaru также применялись турбированные оппозитные агрегаты, включая моторы семейства EJ, с которыми компания добилась больших успехов в чемпионате мира по ралли WRC.