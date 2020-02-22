Составлен ТОП-5 самых ржавеющих иномарок в России

Фото: открытые источники

Кузов любого автомобиля рано или поздно подвергается этому естественному процессу. Тем не менее, некоторые модели машин имеют более высокий фактор риска появления ржавчины, нежели другие.

Аналитики портала «NJСar» составили список иномарок, кузова которых сильнее остальных подвержены появлению коррозии. В данной подборке участвовали автомобили с пробегом, выпущенные и эксплуатировавшиеся в России в период с 2005 по 2014 год.

Открывает пятерку этого антирейтинга Ford Mondeo 2006-2010 годов выпуска. Первые пять-шесть лет с момента выпуска кузова «Мондео» переживают относительно неплохо, но затем от коррозии страдают днище, колесные арки и пороги.

Четвертая строчка досталась седанам, универсалам и лифтбэка Mazda6, выпускавшимся в период 2005-2008 года. В отличие от современной Mazda6 предшественница этой модели имела проблемы с появлением ржавчины на кузовах уже через четыре-пять лет после схода с конвейера. Помимо днища, задних арок и крыльев коррозия съедала и двери этих «Мазд».

Третье место в данном анти «ТОП-е» оказалось за Nissan Almera первого поколения, выпускавшейся в России с 2005 по 2006 год. Спустя три-четыре года эксплуатации по дорогам нашей страны большинство кузовных элементов этой модели часто охватывала ржавчина, постепенно разрастаясь с течением времени при отсутствии должного ухода.

На второй позиции оказался Opel Astra, сходивший с конвейера с 2005 по 2012 год. Семейство «Астра» было сильно подвержено «цветению» на колесных арках, днище и нижней части дверей. При этом предвестники будущих проблем с ржавым кузовом появлялись уже через три года с момента покупке этих автомобилей.

Наконец, первое место – китайский Geely Emgrand X7 (2011-2013 годов выпуска). Этот седан к большому сожалению его владельцев начинал ржаветь уже через пару лет, после приобретения. Причем коррозия появлялась практически на всех частях кузова, что не удивительно, учитывая отсутствие оцинковки и тонкого лакокрасочного покрытия.