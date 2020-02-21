Renault Arkana стала «Самсунгом» и вышла в продажу в Корее

Фото: Renault Samsung

Компания Renault приступила к продажам на рынке Южной Кореи своего нового купеобразного кроссовера Arkana. Кросс-купе получило не только другое название по сравнению с Россией – XM3, но и предложено местным покупателям под другим брендом – Samsung. Напомним, что автомобильное подразделение Samsung принадлежит Renault с 2000 года.

Новый Samsung XM3 для южнокорейского рынка спроектирован на платформе CMF-B, являющейся «тележкой» для последних генераций Renault Clio и Renault Captur (не путать с российским Kaptur). Российский кроссовер-купе Renault Arkana же, в отличие от корейского собрата, построен на новой платформе, производной от B0.

Визуально корейский Samsung XM3 и Renault Arkana отличаются бамперами и противотуманными фонарями, а также иным оформлением решетки радиатора (у XM3 она покрыта хромом). Из других изменений можно отметить раздвоенные патрубки выхлопа у корейской модели.

Интерьер нового Samsung XM3 выполнен в стиле европейского Renault Captur. Кроссовер получил виртуальную приборную панель, мультимедийную систему с вертикальным сенсорным дисплеем и светодиодную подсветку. Объем багажника у «корейца» также больше, чем у российский «Арканы» – 513 литров против 409 и 508 литров в зависимости от привода модели, собираемой в РФ.

В Корее новый кросс-купе предложат с двумя бензиновыми двигателями – 1,3-литровым турбированным агрегатом TCe 260 и 1,6-литровым «атмосферником» GTe. Мощность первого составит 152 лошадиные силы, а второго – 117 «скакунов». Привод – только передний.

Стоимость корейского Samsung XM3 в Южной Корее начинается от 17 миллионов 950 тысяч вон или 950 тысяч рублей по текущему курсу. «Живые» продажи купе-кроссовера стартуют в марте.