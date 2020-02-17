Новый Kia Sorento представлен официально

Фото: Kia

Компания Kia рассекретила новое поколение своего кроссовера Sorento. «Живой» дебют новинки состоится уже 3 марта в рамках автомобильной выставки в Женеве (Geneva Motor Show-2020).

Со сменой генераций новый «Соренто» получил более брутальный дизайн, созданием которого совместно занимались специалисты дизайн-студий «Киа» в Южной Корее, Европе и Северной Америке. В передней части кроссовера выделяется объединенная решетка радиатора с блоком головной оптики и передний бампер с интегрированными в него «противотуманками».

В корме автомобиля изменилась форма задних фонарей, ставших вертикальными. На дверце багажника расположилась крупная надпись «SORENTO», а чуть выше установлен полноценный спойлер с интегрированным в него стоп-сигналом.

Интерьер нового «Соренто» преобразился не меньше, чем экстерьер. Кроссовер получил новый информационно-развлекательный комплекс с крупным сенсорным дисплеем, под котором расположился блок управления «климатом» с сенсорным управлением и тоннель с панелью для беспроводной зарядки смартфонов. В качестве селектора выбора трансмиссий предложена шайба.

Техническое оснащение четвертого поколения Kia Sorento пока держится в секрете. По слухам, в моторную линейку новинки войдут шесть двигателей, в числе которых должны оказаться 2,5-литровый атмосферный бензиновый агрегат, два турбомотора на 2- и 2,5-литра, а также два турбодизеля на 2 и 2,2-литра. Дополнительно будет предложен гибридный вариант этой модели.

Полноценная информация о новом Kia Sorento появится ближе к официальному дебюту этой модели в Женеве.