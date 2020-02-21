Названы цены на новый Hyundai Solaris для России

Фото: Hyundai

Компания Hyundai назвала официальные цены на обновленный седан Solaris для российского авторынка, представленный на этой неделе в Петербурге.

Новый «Солярис» будут продавать в четырех комплектациях: Active, Active Plus, Comfort и Elegance. Стоимость базового варианта исполнения рестайлингового седана составит 765 тысяч рублей. В нем 4-дверка будет приводиться в движение за счет 1,4-литрового бензинового агрегата на 100 лошадиных сил, работающего в связке с МКПП.

В арсенал «базового» Solaris войдут: 15-дюймовые стальные диски, четыре динамика и аудиоподготовка, фронтальные подушки безопасности и набор систем безопасности, включающий в себя: антиблокировочную систему (ABS), электронную систему динамической стабилизации автомобиля (ESP), антипробуксовочную систему (TCS), систему распределения тормозных усилий (EBD), систему помощи при старте на подъеме (HAC) и систему мониторинга давления в шинах (TPMS).

Кроме того, стартовая комплектация нового «Соляриса» получит регулировку сиденья водителя по высоте, передние стеклоподъемники с подсветкой кнопок, блок системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и увеличенный клиренс до 160 мм.

Стоимость средних комплектаций Active Plus и Comfort составит от 840 тысяч рублей до 950 тысяч рублей.

«Топовый» вариант оснащения (Elegance) оценен в сумму от 1 миллиона 15 тысяч до 1 миллиона 55 тысяч рублей. В этой комплектации «Солярис» будет укомплектован 1,6-литровым 123-сильным двигателем, сочетающимся с автоматической коробкой передач.

В максимальной версии седану будет положен: климат-контроль, обогрев лобового стекла, передние и задние датчики парковки, подогрев форсунок стеклоомывателя, светодиодные фары и дневные ходовые огни.

Таким образом, с обновлением стоимость Hyundai Solaris в стартовом варианте исполнения выросла всего на 9 тысяч рублей – с 756 тысяч до 765 тысяч рублей . В «топовой» комплектации седан подорожал на 34 тысячи рублей – с 981 тысячи рублей до 1 миллиона 15 тысяч рублей.