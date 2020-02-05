Будущий самый дешёвый кроссовер Kia представлен официально

Kia Sonet. Фото: Kia

Компания Kia представила в рамках автосалона в Нью-Дели (Auto Expo-2020) концепт своего будущего самого доступного кроссовера в линейке на мировом рынке. Прототип получил название Sonet. В серийном исполнении эта модель станет глобальной моделью и поступит в продажу в Индии уже во второй половине текущего года.

Новый «Сонет» от «Киа» должен «объединить в себе качества стильного, молодежного и технологичного автомобиля на каждый день», – говорится в пресс-релизе южнокорейской марки, посвященном дебюту этой модели.

Внешний облик «паркетника» выполнен в фирменном стиле Kia с решеткой радиатора в стиле «нос тигра», светодиодными ДХО, а также светодиодными задними фонарями, объединенными между собой горизонтальной полосой.

В салоне кроссовера установлена премиальная акустическая система фирмы Bose и мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем.

Моторная линейка будущего самого доступного кроссовера Kia пока не объявлена, как и варианты трансмиссий. По слухам, в качестве одной из коробок передач Sonet в серийном исполнении может получить «умную механику» iMT.