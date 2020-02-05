Бюджетный кроссвэн Renault Triber получил новую версию

Компания Renault подготовила для индийского авторынка новую версию своего нового доступного кроссвэна – Triber.

Отныне автомобиль комплектуется роботизированной коробкой передач АМТ. Презентация кроссвэна с новой трансмиссией состоится уже завтра, 6 февраля, а первые товарные автомобили доберутся до своих покупателей весной.

Напомним, что доступный 3-рядной кроссвэн Renault Triber разработан на новой платформе CMF-A Plus, представляющей собой улучшенную версию архитектуры CMF-A.

Семиместный автомобиль укомплектован 1-литровым «атмосферником» на 72 лошадиные силы, работающим в связке с 5-ступенчатой МКПП. Привод – только передний.

Стоимость базовой комплектации Renault Triber на индийском авторынке составляет от 495 тысяч рупий или 440 тысяч рублей по текущему курсу. За «топовую» версию кроссвэна просят 649 тысяч рупий или 575 тысяч рублей.