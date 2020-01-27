За скрученный пробег предлагают штрафовать на миллион рублей

Фото: «Автокод»

Руководитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев предложил ввести крупный штраф за скрутку пробега автомобилей. Для физических лиц размер штрафа составит 300 тысяч рублей, а юридических – 1 миллион рублей, пишут «Известия».

По информации издания, обсуждение данной инициативы запланировано Госдумой на февраль этого года. При этом не исключено, что в случае позитивной оценки предложения будет введено более суровое наказание – вплоть до уголовного дела.

Ожидается, что текст законопроекта будет сформирован до конца 2020 года, после чего будет предметно обсуждаться совместно с представителями ГИБДД.

Как сообщает РОАД, на сегодняшний день в 50-миллионом автопарке России насчитывается от 10 до 30% автомобилей со скрученным пробегом. Среди некоторых моделей этот показатель достигает 50%.