В Mercedes завели новый мотор для Формулы 1. Послушайте, как он звучит

Фото: MotorSport

Компания Mercedes-Benz опубликовала на своем youtube-канале видеоролик, в котором дала послушать, как звучит двигатель её нового болида для Формулы 1.

За рулем болида W11 в новом сезоне, стартующим 15 марта в Мельбурне (Австралия), как и в последние годы будут выступать 6-кратный чемпион Ф1 Льюис Хэмильтон и финский гонщик Вальтери Боттас.

До начала сезона гоночный болид W11 будет принимать участие в тестовых сессиях, первая из которых запланирована на 14 февраля в рамках презентации в Сильверстоуне.

Напомним, что немецкая команда не проиграла ни одного чемпионата в Формуле 1, как в личном зачете, так и Кубке конструкторов, начиная с 2014 года.