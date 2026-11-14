Старый Subaru Forester проехал более 640 тысяч км: статистика показывает, что это большая редкость

Автомобили Subaru известны своей проходимостью и динамикой в STi-версиях, но среди японских брендов их редко называют образцом для подражания с точки зрения выносливости. Но, как показал случай из США, иногда даже Subaru может похвастаться надежностью, сопоставимой с Toyota.

Американский дилер Fox Marquette Subaru поделился в своих соцсетях информацией о том, что у них есть информация о Subaru Forester 2010 года с задокументированным пробегом свыше 400 тысяч миль или около 644 тысяч км.

Никакие другие подробности о машине, в том числе о ее комплектации, типе двигателя, сроке владения и истории обслуживания, не раскрываются, но даже сам факт существования такого автомобиля – уже находка.

Все дело в том, что Subaru Forester нельзя назвать кроссовером, который обладает невероятной выносливостью.

По оценке американского журнала iSeeCars, средний срок службы «Форестера» составляет около 142 тысяч 486 миль или примерно 229 тысяч км. В среднем это примерно 10,6 года эксплуатации.

Вероятность того, что модель преодолеет 200 тысяч миль (более 320 тысяч км), оценивается всего в 9,8%.

Эксперты другого аналитического издания CarWhere обнаружили, что среди объявлений о продаже подержанных Subaru в Штатах лишь 0,2% автомобилей имеют пробег более 250 тысяч миль (свыше 400 тысяч км).

Среди Subaru старше десяти лет этот показатель для отметки в 200 тысяч миль (больше 320 тысяч км) составляет 5,5%, а среди возрастных Forester и вовсе всего 4,8%.

Что касается современного Subaru Forester, то его актуальное поколение представили в ноябре 2023 года. Реформенный японский «паркетник» получил ряд крупных изменений по сравнению с предшественником.

Сейчас такие машины (2026 года выпуска без пробега) можно найти в продаже, в том числе на российском автомобильном рынке.

Цены на них, судя по объявлениям, опубликованным «серыми» автосалонами, начинаются от 5,8 миллионов рублей и доходят до 7,6 миллионов рублей в зависимости от комплектации и продающего машину дилера.