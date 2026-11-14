Ural M70 Anniversary – каким был юбилейный мотоцикл ИМЗ в стиле военной классики

Ural M70 Anniversary. Фото: imz-ural.com

В 2011 году компания Ural представила необычную юбилейную версию своего мотоцикла с коляской M70 Anniversary. Новинка получила оливковую окраску, стилизованную под военную технику отделку и ряд деталей, напоминавших о первых моделях Ирбитского мотозавода. Мы решили вспомнить о том, что собой представлял такой мотоцикл, раскрыв о нем все подробности.

Появление M70 Anniversary приурочили к 70-летию Ирбитского мотоциклетного завода. История предприятия началась в 1941 году, когда после эвакуации московского производства в Ирбит здесь организовали выпуск мотоциклов М-72 для Красной армии. Именно эта модель стала главным источником вдохновения при создании юбилейной серии.

За основу взяли Ural Retro, но его внешность заметно переработали. Мотоцикл получил оливковую окраску Olive Drab, которая сочеталась с черными элементами рамы, подвески и колес. Топливный бак украсили эмблемой IMZ в стиле исторических логотипов предприятия.

Особо выразительный вид модели удалось придать за счет коляски. Ее оснастили брезентовым тентом бежевого цвета, деревянным настилом и запасным колесом. В задней части разместили багажник, а снаружи закрепили складную лопату. Еще одной необычной деталью стало декоративное крепление для пулемета, которое подчеркивало военную стилистику модели.

Водительское место получило одиночное сиденье тракторного типа, характерное для классических мотоциклов. Дополняли образ круглая фара, простые зеркала и 18-дюймовые колеса. В результате юбилейный M70 выглядел гораздо ближе к историческим моделям марки, чем обычный Gear Up или другие туристические версии Ural.

Однако за ретрооформлением скрывалась вполне современная для своего времени техника. Мотоцикл оснащался двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушного охлаждения объемом 749 куб. см. Его мощность составляла 41 л.с., а максимальный крутящий момент достигал 57 Нм. В системе питания использовались карбюраторы Keihin.

Двигатель работал в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач, обладавшей задним ходом. Версия с коляской также получила подключаемый привод ее колеса. Передняя подвеска использовала телескопическую вилку Marzocchi, а сзади устанавливались амортизаторы Sachs. За торможение отвечал передний дисковый механизм Brembo.

Примечательно, что M70 Anniversary выпускался не только с боковым прицепом. Покупателям предлагали и одиночную версию без коляски. Из общего тиража в 40 единиц 30 экземпляров получили боковой прицеп, а еще 10 были выполнены в формате обычного мотоцикла.

На американском рынке стоимость M70 Anniversary с коляской составляла 14 тысяч 200 долларов (по нынешним деньгам примерно 1,2 млн рублей). За одиночное исполнение просили чуть меньше – 9 тысяч 150 долларов (около 758 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту). Выпуск юбилейной серии продолжался с ноября 2011-го по ноябрь 2012 года, после чего производство завершилось.

Ранее Дейли-Мотор также рассказывал о другом особом мотоцикле в линейке Ural, который получил имя Sahara и был собран в количестве всего 50 экземпляров.