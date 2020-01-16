Suzuki обновила бюджетный кроссовер Vitara Brezza

Японская автомобильная марка Suzuki провела обновление своего бюджетного кроссовера Vitara Brezza. Официальный дебют новинки состоится в рамках автосалона в Дели (Auto Expo 2020) 6 февраля.

Накануне в Сеть оказались «слиты» шпионские фотографии этого «паркетника», судя по которым автомобиль получит переработанные бамперы, другую решетку радиатора, а также видоизмененные фары и фонари.

В интерьере нового Vitara Brezza расположится ультрасовременная мультимедийная система SmartPlay Studio, поддерживающая голосовое управление.

В моторную гамму кроссовера войдет прежний 1,3-литровый «дизель» на 90 лошадиных сил, работающий в паре с роботизированной трансмиссией, а также новый 1,5-литровый бензиновый атмосферный агрегат на 105 «скакунов», сочетающийся с 6-ступенчатой МКПП. Привод – только передний.

Цены на обновленный кроссовер Suzuki Vitara Brezza объявят ближе к началу продаж.