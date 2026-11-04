Toyota готовит новую Corolla к 2027 году: кузов лифтбек и четыре типа силовых установок

Неофициальный цифровой рендер нового поколения Toyota Corolla (2027)

Toyota рассматривает серьезные изменения для Corolla следующего поколения. Семейство может лишиться привычного разделения на седан и хэтчбек, а в гамме силовых установок впервые появятся полностью электрические версии.

Toyota Corolla впервые дебютировала в ноябре 1966 года. За несколько десятилетий модель прошла через двенадцать поколений, меняя типы кузова, двигатели и техническую основу. Нынешнее, двенадцатое поколение представили в 2018 году, а в 2019-м его семейство пополнили седан и универсал для разных рынков.

Отправной точкой для новой генерации этой модели стал концепт Corolla, представленный на выставке Japan Mobility Show в 2025 году. Его внешность заметно отличается от нынешнего автомобиля: передняя часть стала ниже, фары получили острые очертания, а линия крыши плавно опускается к корме.

Серийную версию, сохранившую основные черты концепта, ждут за пределами Японии в 2027 году.

Одним из главных изменений может стать кузов типа фастбэк с задней дверью лифтбек. Внешне автомобиль будет напоминать седан, но для доступа к багажнику будет открываться не отдельная крышка, а вся задняя часть вместе со стеклом. Подобная компоновка позволит совместить практичность хэтчбека с более классическими пропорциями четырехдверной модели.

В случае, если проект будет реализован именно таким образом, Toyota фактически объединит седан и хэтчбек в одном исполнении. Появление кроссовера Corolla Cross уже изменило структуру семейства, поэтому производитель может пересмотреть и традиционное разделение легковых кузовов. Однако пока неизвестно, коснутся ли подобные решения универсала Corolla Touring.

Силовая гамма, по предварительным прогнозам, будет включать четыре варианта: бензиновый, гибридный HEV, подключаемый гибрид PHEV и полностью электрический BEV.

Новый двигатель объемом 1,5 литра Toyota разрабатывает с расчетом на автомобили следующего поколения. Помимо атмосферного исполнения, рассматривается турбированная модификация. По сравнению с обычным трехцилиндровым мотором аналогичного объема агрегат должен иметь более компактную высоту. Это позволит инженерам создавать автомобили с низким капотом и свободнее работать над пропорциями кузова.

Основное внимание может достаться гибридной версии. Ей прогнозируют новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель в сочетании с электромотором. Суммарная мощность системы, по предварительным оценкам, составит около 136 л.с. Ожидается, что расход топлива снизится на 10–20% относительно нынешней гибридной установки.

Для бензиновых модификаций также рассматриваются новый 1,5-литровый турбомотор и модернизированный 2-литровый четырехцилиндровый двигатель, который сейчас используется на североамериканском рынке.

Если Corolla получит электрическую версию для США, ей прогнозируют запас хода более 400 км и полный привод с двумя электромоторами.