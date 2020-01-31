Suzuki Hustler превратили в новый кроссовер Mazda

На японском авторынке стартовали продажи нового кроссовера Mazda, фактически представляющего собой новое поколение компактного «паркетника» Suzuki под названием Hustler. Автомобили не отличаются практически ничем, кроме шильдиков и комплектаций.

Несмотря на то, что в текущей линейке «Мазды», отпраздновавшей вчера, 30 января, 100-летний юбилей, нет кей-каров собственной разработки, такие автомобили выпускает для неё Suzuki. Ранее донорами для хэтчбека Mazda Carol выступил Suzuki Alto, а для модели Flair Wagon – Suzuki Spacia. Теперь же в гамме моделей «Мазды» появился еще и «паркетник» Flair Crossover – он же Suzuki Hustler.

Оба автомобиля спроектированы на платформе Heartect. Длина и ширина кроссоверов одинаковы – 3395 мм/1475 мм. Клиренс – по 180 мм. Размер колесной базы – 2460 мм.

Приводит в движение Mazda Flair Crossover бензиновый мотор R06D, выдающий 49 лошадиных сил, а также его турбированная модификация R06A на 64 «силы». В качестве трансмиссии предложен вариатор. Привод может быть как передним, так и полным.

В арсенал как нового Mazda Flair Crossover, так и Suzuki Hustler, входят: адаптивный «круиз», система контроля за разметкой, система автоматического торможения, четыре камеры и система при спуске с подъемов.