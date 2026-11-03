В Швеции продают Volvo 740, переделанный в катафалк: продавец предлагает сделать из него кемпер

В Швеции на продажу выставили необычный Volvo 740, выпущенный в 1988 году. В прошлом автомобиль использовался как катафалк, а теперь может получить вторую жизнь в роли компактного кемпера для одного путешественника. По крайней мере идея такой трансформации возникла в голове его продавца.

Конкретно этот экземпляр заметно отличается от обычных Volvo 740. Для работы в похоронной службе его кузов был удлинен, создав вместительный задний отсек для перевозки гробов. Теперь эту особенность машины предлагают использовать в качестве основы для переоборудования автомобиля в небольшой дом на колесах.

Продавец разместил объявление на шведской площадке Blocket и предлагает использовать удлиненную заднюю часть для организации спального места в формате кемпера и хранения вещей. По задумке владельца, автомобиль мог бы отлично подойти путешественнику-одиночке.

Готовым автодомом этот Volvo пока не является: для полноценного использования в поездках потребуется дополнительное оборудование и соответствующие работы. Но и маловероятно, что кто-то в здравом уме согласится ночевать там, где еще недавно перевозили усопших.

Среди недостатков продавец указывает коррозию кузова и трещину на лобовом стекле. Последний технический осмотр машина проходила в марте 2023 года, так что быстро вернуть ее на дороги в легальном виде будет непросто. На одометре машины указана цифра 160 тысяч км. Кузов окрашен в серый цвет, а в передней части салона предусмотрены два посадочных места.

Автомобиль находится в шведском лене Эребру (аналог нашей области или края). За машину просят 35 тысяч местных крон или около 290 тысяч рублей по текущему курсу валют.

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