Toyota Harrier пятого поколения: чего ждать от «премиального» RAV4

Неофициальный цифровой рендеринг дизайна нового Toyota Harrier (2028)

Toyota Harrier, позиционирующийся в Японии среди покупателей как «премиальный» старший брат Toyota RAV4, близок к плановой смене поколения. Предполагается, что машина сильно изменится уже к 2028 году и получит более динамичный силуэт, просторный салон и новую линейку двигателей. Мы собрали всю известную об этом проекте информацию как в формате слухов, так и официальные данные, объединив их в одном материале.

Первая генерация Toyota Harrier была представлена в конце 1997 года. Первые два поколения модели были тесно связаны с Lexus RX, но с третьего поколения автомобиль стал самостоятельной моделью. Актуальная, четвертая по счету итерация «Харриера» дебютировала летом 2020 года, а в 2025-м «паркетник» прошел через обновление. Сейчас компания завершает работу над новым, пятым по счету поколением этого кроссовера, о котором в последнее время в сети ходит все больше слухов.

Предполагается, что новый Harrier сохранит связь с фирменным стилем Toyota, но станет визуально ближе к семейству Crown. Передняя часть получит узкие светодиодные дневные ходовые огни, расположенные над основными блоками фар.

Неофициальный цифровой рендеринг дизайна нового Toyota Harrier (2028)

Решетка радиатора получит двухуровневую конструкцию и будет выкрашена в цвет автомобиля, а сам кузов станет более обтекаемым, с покатой линией крыши и выраженным наклоном задней стойки. Это должно придать кроссоверу спортивный облик, хотя может немного ограничить пространство над головами задних пассажиров.

Японские СМИ в своих прогнозах называют разные варианты габаритов новой модели. В одном случае указываются длина 4750 мм, ширина 1860 мм, высота 1640 мм и колесная база 2690 мм. В другом инсайдеры приводят размеры 4770 × 1865 × 1620 мм при расстоянии между осями 2710 мм. Оба варианта предполагают увеличение кузова относительно нынешней модели, так что место для ног и багажа пассажиров может незначительно увеличиться.

В салоне ожидается архитектура, близкая к Toyota RAV4 шестого поколения. Внутри, по слухам, можно ждать новую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и большой центральный экран мультимедийной системы до 14 дюймов, работающий на новой операционной системе Arene.

«Премиальность» нового Harrier собираются подчеркнуть декоративными элементами салона из натурального дерева, мягкими материалами на передней панели и дверных картах, а также высококачественными кожаными сиденьями. В арсенал машины могут войти 64-цветная атмосферная подсветка и большая панорамная крыша.

Главным техническим новшеством кроссовера может стать переход на 1,5-литровые силовые установки. Для бензиновой версии с турбонаддувом прогнозируют мощность около 180 л.с. и средний расход 6,4 литра на 100 км. Гибридная модификация, по предварительным оценкам, сможет развивать 230 л.с. при расходе 4,2 литра на «сотню».

На вершине линейки может расположиться подключаемый гибрид PHEV с отдачей около 315 л.с. Для него называют средний расход топлива 4,6 литра на 100 км. Также ожидается развитие системы полного привода E-Four, но конкретные изменения в ней пока засекречены.