Самые дешевые автомобили продаются в Омске

Согласно информации, опубликованной аналитиками портала «Авито.Авто», самые доступные автомобили в России продаются в Омске. В среднем стоимость подержанной машины в этом городе составляет 325 тысяч рублей.

На второй строчке по этому показателю располагается Ульяновск со средним ценником машины с пробегом в 351 тысячу рублей, а первую тройку замыкает Волгоград – 374 тысячи рублей.

Что касается самых дорогих машин, то они продаются в Москве (679 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (552 тысячи рублей) и Краснодаре (530 тысяч рублей).

Средняя стоимость подержанного автомобиля B-класса в России за 2019 год составила 265 тысяч рублей, C-класса – 234 тысячи рублей, кроссовера – 827 тысяч рублей, а семейного авто D-класса – 410 тысяч рублей.