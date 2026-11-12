Как поменяется Kia Sportage с новым поколением

Неофициальный независимый рендер шестого поколения Kia Sportage (2027)

Kia приступила к испытаниям Sportage следующего поколения. Шестая генерация популярного кроссовера должна появиться в 2027 году и получит заметно переработанную внешность. Судя по замеченным на дорогах прототипам, корейская марка готовит более угловатый кузов и новый подход к оформлению передней части. Изменения затронут не только дизайн, но и моторную гамму.

Корейские независимые дизайнеры взяли за основу шпионские фото прототипов новых Sportage и показали, как они могут выглядеть в реальной жизни.

На рендерных изображениях передняя часть Sportage получила узкую световую полосу, протянувшуюся к краям кузова и соединенную с вертикальными элементами по бокам бампера. Основную решетку радиатора могут разместить ниже, а капот сделать широким и относительно плоским.

В профиль будущий Sportage может стать более угловатым и получить более традиционные пропорции SUV. Это должно сделать кузов визуально массивнее, а салон – просторнее для пассажиров и багажа. Впрочем, реальные размеры нового поколения пока не раскрыты.

Неофициальный независимый рендер шестого поколения Kia Sportage (2027)

В технической части ориентиром для кроссовера, вероятно, станет родственный Hyundai Tucson. Обе модели должны сохранить тесную связь по платформе, архитектуре салона и силовым установкам.

Что касается интерьера, то в Kia могут отказаться от актуальной 2-экранной компоновки в кроссовере в пользу узкого цифрового приборного дисплея и увеличенного тачскрина мультимедийной системы по центру «торпедо».

Основой моторной линейки, вероятно, останется 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель. Hyundai Tucson уже предлагает несколько вариантов его электрификации, и часть этих решений может перейти на Sportage.

Базовый двигатель развивает 150 л.с. и может сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В 48-вольтовой мягкой гибридной версии он работает с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Выше в гамме расположится полноценный гибрид мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. Он комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и тяговой батареей емкостью 1,49 кВт/ч.

На вершине линейки Tucson находится подключаемый гибрид с отдачей 292 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. Его батарея имеет емкость 17,1 кВт/ч, а заявленный запас хода на электротяге достигает 81 км.

Какие из перечисленных силовых установок достанутся новому Kia Sportage пока неизвестно. Ответ на этот вопрос будет дан ближе к дебюту этого кроссовера, который ждут в течение 2027 года.

Тем временем недавно Дейли-Мотор рассказывал, что на российском рынке начали предлагать самый большой кроссовер Kia.