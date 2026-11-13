Новый конкурент Toyota Sienta и Honda Freed от Nissan может появиться в 2028 году

Компания Nissan рассматривает возможность возвращения в сегмент небольших трехрядных минивэнов. Новинка должна занять место между компактными легковыми моделями и более крупной Serena.

По предварительным данным, автомобиль получит сдвижные двери с обеих сторон и гибридную установку e-POWER нового поколения.

Длина будущей модели может длина будущей модели состаивть около 4200 мм. Это меньше, чем у Toyota Sienta и Honda Freed, кузова которых достигают примерно 4,3 метра.

Ожидается, что Nissan предложит несколько вариантов салона. Основным станет трехрядная компоновка на шесть или семь человек, но также может появиться пятиместная версия с двумя рядами кресел. Для нее предусмотрят увеличенное багажное отделение.

Ширина кузова, по предварительным данным, может оказаться меньше 1700 мм. В оснащение войдут две сдвижные боковые двери, которые упростят посадку пассажиров на тесных парковках. Размещение трех рядов кресел в компактном кузове потребует особого внимания к высоте пола и расположению сидений.

Как может выглядеть автомобиль накануне показали на компьютерном рендере (заглавное изображение в статье). Автомобиль изображен с угловатым кузовом, короткой передней частью и просторной кабиной.

Спереди предусмотрены узкие светодиодные элементы, растянутые по ширине кузова, а основные фары расположены ниже. Решетка радиатора получила геометрический рисунок, а по краям переднего бампера заметны крупные воздухозаборники бумерангобразной формы.

Сбоку выделяются сдвижные двери и расширенные накладки в районе задних колесных арок. Они придают компактному минивэну более внедорожный облик. Однако изображение остается прогнозом независимых разработчиков, а не официальным представлением Nissan.

В качестве силовой установки для машины, по слухам, рассматривается гибридная система e-POWER третьего поколения. В ней бензиновый мотор работает как генератор, а колеса вращает электродвигатель.

Новая версия получит электрический агрегат «5 в 1», объединяющий двигатель, инвертор, редуктор, генератор и повышающий редуктор. Также модернизации может подвергнуться двигатель-генератор, чтобы повысить топливную экономичность и снизить шум.

Не исключено и появление полноприводной модификации с отдельным электромотором на задней оси.

По цене Nissan предстоит конкурировать с Toyota Sienta Hybrid и Honda Freed e:HEV. Что касается цены этой модели, то в компании наверняка постараются удержать ее до 3 миллионов иен (до 1,5 млн российских рублей), чтобы успешнее сопротивляться натиску своих гораздо более известных соперников.

Премьера этой новинки Nissan может состояться в 2028 году.