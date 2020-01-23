Кроссвэн Suzuki XL7 получил ценник

Фото: Maruti Suzuki

Компания Suzuki готовится к выводу в продажу нового кроссвэна XL7. Новая бюджетная модель японцев, которая должна выйти в продажу в Индонезии в феврале этого года, уже обзавелась ценником. Стоимость автомобиля в базовой комплектации при пересчете с индонезийской рупии на рубли составит 998 тысяч рублей.

Новый трехрядный 7-местный кроссовер Suzuki получит под капот 1,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составит 105 лошадиных сил. Связку ему составит 48-вольтовый стартер-генератор, а также 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат».

В арсенал автомобиля войдут: климат-контроль, круиз-контроль, задние «сонары», запуск двигателя с кнопки, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, система экстренного торможения и система курсовой устойчивости.