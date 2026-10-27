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Пикап Mitsubishi Triton/L200 может обновиться в стиле нового Pajero

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Mitsubishi готовит обновленный Triton/L200: пикап может перенять внешность нового Pajero

Пикап Mitsubishi Triton/L200 может обновиться в стиле нового Pajero
Неофициальный цифровой рендер нового Mitsubishi Triton/L200

Mitsubishi Motors может провести масштабную модернизацию пикапа Triton в ближайшие несколько лет. По информации японского издания Response, автомобиль получит переработанную переднюю часть в стиле нового Pajero, изменения в салоне и расширенное оснащение.

Актуальный Triton шестого поколения дебютировал в Таиланде в июле 2023 года, а в феврале 2024-го вернулся на японский рынок после примерно 12-летнего перерыва. К 2028 году с момента премьеры рестайлинговой модели пройдет около пяти лет, что соответствует периоду, когда производители нередко проводят серьезное обновление модели.

Ожидается, что пикап сохранит базовую конструкцию кузова, включая двери, салон и грузовую платформу. Основные изменения могут затронуть внешний вид, прежде всего переднюю часть. Ориентиром для дизайнеров должен стать новый Mitsubishi Pajero, мировая премьера которого состоялась в начале этой осени.

Пикап Mitsubishi Triton/L200 может обновиться в стиле нового Pajero
Неофициальный цифровой рендер нового Mitsubishi Triton/L200

На опубликованной компьютерной визуализации, демонстрирующей потенциальные перемены в экстерьере рамного пикапа, видна увеличенная решетка радиатора, новые дневные ходовые огни и более выразительная защита нижней части бампера.

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Изменения кормы, которую на рендерах видно лишь частично, скорее всего, будут скромнее. Пикап может получить обновленную графику задних фонарей, другую отделку задней двери, новые колесные диски и дополнительные варианты окраски кузова.

Машине могут также переработать салон. В новом поколении Pajero внедорожник получил объединенный блок из двух 14,3-дюймовых экранов и цифровой дисплей с внедорожными показателями, включая высоту, направление движения и угол наклона автомобиля.

В новом Triton/L200 может появиться более крупная мультимедийная система взамен нынешнего 9-дюймового экрана, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, новые материалы отделки и улучшенные системы помощи водителю.

Изменения могут затронуть и силовую установку пикапа. Японская версия нынешнего Triton оснащается 2,4-литровым четырехцилиндровым дизелем с турбонаддувом мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 470 Нм.

Новый Pajero получил дизель аналогичного объема с максимальным крутящим моментом 480 Нм и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Для обновленного пикапа могут доработать управление двигателем и трансмиссией, а также рассмотреть электрификацию.

Официальная премьера рестайлинговой версии Mitsubishi Triton/L200 должна состояться в течение 2028 года.

Фото:Response

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