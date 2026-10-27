Пикап Mitsubishi Triton/L200 может обновиться в стиле нового Pajero

Неофициальный цифровой рендер нового Mitsubishi Triton/L200

Mitsubishi Motors может провести масштабную модернизацию пикапа Triton в ближайшие несколько лет. По информации японского издания Response, автомобиль получит переработанную переднюю часть в стиле нового Pajero, изменения в салоне и расширенное оснащение.

Актуальный Triton шестого поколения дебютировал в Таиланде в июле 2023 года, а в феврале 2024-го вернулся на японский рынок после примерно 12-летнего перерыва. К 2028 году с момента премьеры рестайлинговой модели пройдет около пяти лет, что соответствует периоду, когда производители нередко проводят серьезное обновление модели.

Ожидается, что пикап сохранит базовую конструкцию кузова, включая двери, салон и грузовую платформу. Основные изменения могут затронуть внешний вид, прежде всего переднюю часть. Ориентиром для дизайнеров должен стать новый Mitsubishi Pajero, мировая премьера которого состоялась в начале этой осени.

Неофициальный цифровой рендер нового Mitsubishi Triton/L200

На опубликованной компьютерной визуализации, демонстрирующей потенциальные перемены в экстерьере рамного пикапа, видна увеличенная решетка радиатора, новые дневные ходовые огни и более выразительная защита нижней части бампера.

Изменения кормы, которую на рендерах видно лишь частично, скорее всего, будут скромнее. Пикап может получить обновленную графику задних фонарей, другую отделку задней двери, новые колесные диски и дополнительные варианты окраски кузова.

Машине могут также переработать салон. В новом поколении Pajero внедорожник получил объединенный блок из двух 14,3-дюймовых экранов и цифровой дисплей с внедорожными показателями, включая высоту, направление движения и угол наклона автомобиля.

В новом Triton/L200 может появиться более крупная мультимедийная система взамен нынешнего 9-дюймового экрана, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, новые материалы отделки и улучшенные системы помощи водителю.

Изменения могут затронуть и силовую установку пикапа. Японская версия нынешнего Triton оснащается 2,4-литровым четырехцилиндровым дизелем с турбонаддувом мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 470 Нм.

Новый Pajero получил дизель аналогичного объема с максимальным крутящим моментом 480 Нм и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Для обновленного пикапа могут доработать управление двигателем и трансмиссией, а также рассмотреть электрификацию.

Официальная премьера рестайлинговой версии Mitsubishi Triton/L200 должна состояться в течение 2028 года.