Новый Hyundai Santa Fe: изображения на базе шпионских фото

Независимый цифровой рендеринг обновленного Hyundai Santa Fe

Разработка рестайлинговой версии кроссовера Hyundai Santa Fe идет полным ходом. Актуальное, пятое по счету поколение этого популярного семейного SUV, собираются обновить и существенно изменить с точки зрения внешности.

Корейская студия NYMammoth, взяв за основу шпионские фото прототипов новых Santa Fe, с помощью компьютерной графики избавила машины на снимках от камуфляжа, показав, как они могут выглядеть в товарном исполнении.

Судя по тому, что в итоге у них получилось, основные изменения в кроссовере Hyundai ожидаются в его передней части кузова.

Вместо дневных ходовых огней в форме буквы H, ставших одной из характерных особенностей нынешнего Santa Fe, могут появиться вертикальные световые элементы по краям кузова.

Основные фары будут отделены от них и направлены вниз, ближе к бамперу. Угловатые очертания кузова, вероятно, сохранятся, хотя передняя часть станет визуально более лаконичной.

Переработка коснется и кормы. Вместо горизонтальных H-образных фонарей, расположенных в нижней части задней двери, ожидаются вертикальные световые элементы по обеим сторонам проема.

На бампере предусмотрят горизонтальные красные отражатели, а номерной знак останется в нижней части.

Что касается перемен в технической части, то в моторной гамме кроссовера, предположительно, сохранятся 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель и гибридная установка с 1,6-литровым турбомотором. Нынешний бензиновый двигатель выдает 281 л.с. и 422 Нм крутящего момента.

Гибридная версия может получить усовершенствованную систему нового поколения, которая недавно дебютировала в свежем поколении Hyundai Tucson. Ее совокупная мощность достигает 245 л.с., а заявленная комбинированная экономичность составляет 5,7 литра бензина на 100 км пути.

Кроме того, у нового Santa Fe может появиться модификация EREV с увеличенным запасом хода. В такой схеме двигатель внутреннего сгорания используется для выработки электроэнергии, а колеса приводит в движение электромотор.

В салоне обновленного кроссовера, по слухам, должна появиться мультимедийная система Pleos Connect с крупным дисплеем. Hyundai уже внедряет ее на новых моделях, поэтому аналогичное решение почти наверняка появится и в новом Santa Fe.

Официальная премьера реформенного кроссовера может состояться уже в конце этого – начале следующего года.

Напомним, ранее Дейли-Мотор рассказывал о планах Hyundai выпустить внедорожную модификацию обновленного Santa Fe, которая может получить индекс XRT Pro.