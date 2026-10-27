Каким был Ural Air – редкий мотоцикл «Урал» с дроном в коляске

Ural Air. Фото: imz-ural.com

Современная линейка мотоциклов Ural известна по большей части своей моделью Gear Up, которая является бестселлером ИМЗ. Но в действующей истории этого завода было немало проектов, которые создавались под определенную аудиторию и существовали в небольшом количестве экземпляров. Один из них – Ural Air Limited Edition.

В октябре 2018 года компания представила одну из самых необычных модификаций своего мотоцикла с коляской. Модель получила специальный отсек для квадрокоптера DJI Spark, который можно было достать нажатием кнопки и использовать для съёмки окружающей местности. ИМЗ рассчитывал, что такая система пригодится путешественникам, исследующим удалённые маршруты, а тираж модели ограничили всего 40 экземплярами на весь мир.

Основой для Ural Air послужил серийный Gear Up, который и без дополнительных аксессуаров отличался от большинства мотоциклов с коляской наличием подключаемого привода на колесо бокового прицепа. Однако в новой версии разработчики решили сделать акцент не столько на внедорожных возможностях, сколько на технологиях, способных расширить возможности путешественников.

Главной особенностью мотоцикла стал специальный отсек в передней части коляски. Его изготовили с применением технологий трёхмерной печати, а крышку оснастили газовыми упорами. При нажатии на кнопку она открывалась, предоставляя доступ к квадрокоптеру DJI Spark. В закрытом положении крышка имела ровную поверхность, которую можно было использовать в качестве площадки для посадки беспилотника.

Ural Air. Фото: imz-ural.com

Сам дрон оснащался камерой и позволял снимать поездку с высоты птичьего полёта. В компании рассчитывали, что пассажир коляски сможет выполнять роль штурмана: осматривать маршрут с воздуха, оценивать состояние дороги впереди и делать фотографии труднодоступных мест. Для удобства управления пульт квадрокоптера закреплялся на специальном держателе RAM Mount, установленном на мотоцикле.

Впрочем, Ural Air не был просто серийным Gear Up с отдельно купленным беспилотником. Инженерам пришлось разработать специальный отсек, интегрированный в конструкцию коляски.

Внешне специальная версия тоже отличалась от стандартных мотоциклов марки. Кузов получил серую металлическую окраску Slate Grey с сатиновым покрытием, а силовой агрегат и ряд других элементов были выполнены в чёрном цвете.

Дополняли оснащение запасное колесо на коляске и специальный ветроуказатель, установленный на телескопической селфи-палке. Аксессуар выглядел забавным дополнением, но имел практический смысл: перед запуском лёгкого квадрокоптера оператору нужно было понять направление и силу ветра.

Техническая часть осталась практически неизменной. Ural Air оснащался двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушного охлаждения рабочим объёмом 749 куб. см, развивавшим 41 л.с. Мотор сочетался с четырёхступенчатой механической коробкой передач, дополненной задним ходом. Как и у обычного Gear Up, водитель мог подключать привод колеса коляски, что повышало проходимость на рыхлом грунте, снегу и других сложных покрытиях.

Стоимость Ural Air Limited Edition на американском рынке на момент премьеры составляла 17 тысяч 999 долларов (сегодня это было бы около 1,45 млн российских рублей по нынешнему курсу). Это было примерно на полторы тысячи долларов дороже стандартного Gear Up.

Как и все другие специальные модификации мотоциклов ИМЗ, эта, выпущенная в количестве всего 40 штук, была быстро распродана, став одной из самых запоминающихся и необычных проектов Ирбитского мотоциклетного завода.

Напомним, ранее Дейли-Мотор рассказывал о другой необычной версии мотоцикла ИМЗ – Ural FRWL, который создавался под тематику шпионских фильмов о Джеймсе Бонде.