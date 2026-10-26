Hyundai и Kia теряют китайский рынок: продажи рухнули с 1,8 млн машин в год до 9 тысяч в месяц

Крупные корейские автопроизводители хорошо чувствуют себя с точки зрения спроса на мировом рынке, но на одном из крупнейших рынков планеты дела этих компаний хуже некуда.

Продажи Hyundai и Kia в Китае продолжают сокращаться на фоне усиления местных автопроизводителей и быстрого перехода покупателей на электромобили. В сентябре 2026 года совокупные розничные продажи двух корейских марок составили около 9 тысяч автомобилей, что на 39% меньше, чем годом ранее. Их общая доля китайского рынка снизилась до 0,6%.

По данным отчета Hana Securities, подготовленного на основе статистики Китайской ассоциации легковых автомобилей, Hyundai реализовала в сентябре около 4 тысяч машин, потеряв 47% относительно аналогичного месяца прошлого года. Продажи Kia составили примерно 5 тысяч автомобилей, что соответствует снижению на 31%.

Для обеих марок сентябрь стал уже восьмым месяцем подряд, когда продажи оказались ниже прошлогодних показателей. За первые девять месяцев 2026 года Hyundai и Kia вместе реализовали в Китае около 115 тысяч автомобилей. Это на 22% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Масштаб падения особенно заметен при сравнении с прежними результатами. В 2016 году Hyundai и Kia продали в Китае суммарно 1,792 млн автомобилей за год, занимая более 10% рынка. Корейские марки тогда входили в число одних из главных участников китайского автомобильного рынка и активно развивались через совместные предприятия с местными компаниями.

Спустя десять лет ситуация кардинально изменилась. Нынешний месячный объем продаж составляет менее одной пятнадцатой от среднемесячного показателя 2016 года.

Одной из основных причин такого колоссального спада эксперты называют недостаточно быстрый переход брендов к электромобилям. В Китае модельные линейки совместных предприятий Beijing Hyundai и Yueda Kia по-прежнему во многом опираются на автомобили с бензиновыми двигателями, тогда как местные производители активно расширяют предложение электрических моделей и подключаемых гибридов.

Не идут дела у «корейцев» даже с абсолютно новыми моделями. Недавно редакция Дейли-Мотор рассказывала, что главные новинки Hyundai на «поднебесном» рынке этого года, седан Ioniq V и кроссовер Elexio, не смогли за месяц суммарно найти в КНР даже 100 покупателей, что можно считать полным провалом. Особенно учитывая усилия и затраты компании на разработку и рекламу этих моделей.

Ситуация в Китае контрастирует с результатами Hyundai Motor Group на мировом рынке. По официальной статистике, в первом полугодии 2026 года Hyundai и Kia вместе продали около 3,597 млн автомобилей, сохранив третье место среди крупнейших автомобильных групп мира.