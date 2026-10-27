Трехдверный Mitsubishi Pajero: каким он будет, если снова появится в продаже

Неофициальный цифровой рендер 3-дверной версии Mitsubishi Pajero

Новый Mitsubishi Pajero пятого поколения пока представлен только в пятидверном исполнении, но может обзавестись короткой 3-дверной модификацией, которая вернет эту модель в формат семейства, как это было раньше. Независимые дизайнеры подготовили первые компьютерные рендеры такой версии легендарного внедорожника Mitsubishi.

Напомним, все четыре предыдущих поколения «Паджеро» предлагались в том числе в версии с трехдверным кузовом, поэтому идея выпуска компактной модификации этой модели выглядит вполне логичной. Более того, намеки на нее делал сам производитель. В середине этого года Mitsubishi опубликовала производственный план на ближайшие годы, где значился как минимум один субкомпактный автомобиль с высоким дорожным просветом.

Неофициальный цифровой рендер 3-дверной версии Mitsubishi Pajero

На опубликованных независимых рендерах мини-вариант Pajero примерил дизайн своего 5-дверного брата-близнеца, но получил измененные пропорции, а также укороченную колесную базу и задний свес. Передние двери получились более длинными, чем у классического внедорожника, а на широкой центральной стойке разместился пластиковый декоративный обвес.

Техническая информация о гипотетически возможном новом маленьком внедорожнике на базе Mitsubishi Pajero, разумеется, пока неизвестна, а слухи о его конструкции сильно разнятся. Некоторые японские издания пророчат машине рамную конструкцию, заимствованную у пикапа Triton, а другие, напротив, несущий тип кузова и платформу, которая будет роднить его с кроссоверами Eclipse Cross и Outlander.

Неофициальный цифровой рендер 3-дверной версии Mitsubishi Pajero

О силовой установке автомобиля ничего конкретного сказать также нельзя, кроме того, что его старший брат, вернувшийся в модельную линейку Mitsubishi, получил под капот безальтернативный 2,4-литровый турбодизельный мотор мощностью 204 лошадиные силы и 480 Нм крутящего момента. Двигатель работает в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Super Select 4WD-II.

Если трехдверная версия получит аналогичную техническую основу, сокращение колесной базы может улучшить маневренность на узких тропах и уменьшить углы въезда и съезда. Впрочем, короткий кузов потребует компромиссов: доступ к заднему ряду станет менее удобным, а пространство для пассажиров и багажа сильно сократится.

Когда новый небольшой внедорожник Mitsubishi может появиться в продаже, а также как он будет называться (Pajero Mini или Pajero iO), сейчас сказать сложно. В анонсе компании с тизерами ее новых моделей говорилось, что все они должны дебютировать до 2031 года, так что машина может увидеть свет в ближайшие четыре года.

Между тем, недавно Дейли-Мотор сообщал, что Mitsubishi Pajero нового поколения был проверен компанией на проходимость на песчаных дюнах Японии.