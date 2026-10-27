Toyota Pixis Van превратили в мини-кемпер для двоих с кроватью длиной почти два метра

Формат автодомов, построенных на базе кей-каров (машины длиной менее 3,4 метра с малолитражными моторами), постепенно набирает популярность в Японии. Одним из его первооткрывателей является дочерняя фирма Toyota под названием Mobility Kanagawa. Недавно она представила новый компактный кемпер Altopiano Mini на базе легкого фургона Toyota. Новинка рассчитана на поездки одного или двух человек и подходит как для повседневной эксплуатации, так и для ночевок на природе.

В основе кемпера лежит Toyota Pixis Van с длиной кузова 3395 мм, шириной 1475 мм и высотой 1890 мм. Компактные габариты позволяют использовать машину в городских условиях, а также упрощают парковку.

Покупателям доступны версии с атмосферным или турбированным бензиновым двигателем объемом 658 куб. см (максимальный показатель для формата кей-каров), а также с приводом на передние колеса или на обе оси.

Салон сохранил штатные задние сиденья, поэтому во время движения автомобиль может перевозить до четырех человек. Для превращения интерьера в жилое пространство предусмотрены алюминиевый каркас, специальный мат и съемный стол. Конструкция позволяет менять конфигурацию салона в зависимости от потребностей: использовать его для приема пищи, отдыха или размещения вещей.

Если сложить задние сиденья и разложить мат, образуется спальное место длиной 1940 мм и шириной 1200 мм, которая в отдельных участках сокращается до 980 мм. По заявлению разработчиков, на нем могут разместиться двое взрослых.

Для хранения вещей предусмотрены угловая конструкция в задней части салона и ящик с крышкой слева. В качестве источника электроэнергии предлагается портативная электростанция EcoFlow Delta 2, которую можно дополнить расширяющими батареями. Отдельная стационарная аккумуляторная система в базовой концепции не предусмотрена.

Altopiano Mini оценен в Японии в 2 миллиона 178 тысяч иен с учетом налогов (около 1,1 млн рублей при пересчете на российскую валюту по текущему курсу), но окончательная стоимость мини-автодома станет известна после выбора заказчиком опций, которых в этом проекте невероятно большое количество.

Между тем, недавно Дейли-Мотор рассказывал о другом небольшом японском автодоме, построенном на базе модели Daihatsu Hijet.