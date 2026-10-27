Новый 1,5-литровый двигатель Toyota превзойдет по характеристикам 2,5-литровый мотор

Toyota представила новое поколение бензиновых двигателей, в которое войдут атмосферный и турбированный агрегаты объемом 1,5 литра. Турбоверсия нового силового агрегата сможет развивать от 180 до 205 л.с. и претендует на роль альтернативы нынешнему 2,5-литровому двигателю.

При уменьшенном рабочем объеме японские инженеры планируют добиться не только сопоставимой мощности, но и улучшить топливную экономичность своих автомобилей.

Новые силовые установки получили более компактную конструкцию. По информации, опубликованной Toyota, 1,5-литровый двигатель примерно на 20% меньше нынешнего 2,5-литрового агрегата, а его высота снижена приблизительно на 15%. Уменьшение габаритов позволит освободить дополнительное пространство в моторном отсеке и снизить высоту капота. Это, в свою очередь, должно улучшить аэродинамику автомобиля.

По оценкам производителя, благодаря этим изменениям топливная экономичность машины, оснащенной таким мотором, может повыситься на 12%.

Toyota собирается использовать атмосферный двигатель преимущественно в составе гибридных систем. Турбированный вариант рассчитан на автомобили, которым требуется более высокая отдача. Его мощность должна охватить диапазон, характерный для нынешних атмосферных двигателей объемом 2,5 литра, развивающих примерно 180–205 л.с.

Актуальный 2,5-литровый мотор Toyota ценят за плавную передачу мощности и возможность использования как в обычных бензиновых автомобилях, так и в гибридах. Но ужесточение экологических норм заставляет автопроизводителей пересматривать свои линейки двигателей в пользу уменьшения объема моторов и добавления к ним эффективного турбонаддува, что дает возможность сохранять производительность при более эффективном расходовании топлива.

Кроме того, новые типы двигателей проектируются с оглядкой на потенциал использования в них альтернативных видов топлива, к примеру синтетического топлива, биотоплива и даже жидкого водорода.

Когда новый мотор Toyota появится в серийном виде и на каких моделях пока неизвестно.

Ранее Дейли-Мотор подробно разбирал устройство нового 2-литрового концептуального двигателя Toyota, который должен стать прерогативой следующих поколений спортивных моделей компании.