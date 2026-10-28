Ural MIR – редкий мотоцикл с коляской, который связали с покорением космоса

Ural MIR. Фото: imz-ural.com

Ирбитский мотоциклетный завод за свою современную историю успел отметиться большим количеством специальных версий моделей, которые были выпущены ограниченным тиражом, и каждая из них была создана на собственную тематику. Один из таких примеров был мотоцикл MIR.

В 2014 году компания Ural выпустила необычную спецверсию мотоцикла с коляской, вдохновлённую программой Shuttle–Mir. Модель получила белую перламутровую окраску, солнечную панель и несколько аксессуаров, которые сложно представить на обычном мотоцикле. Но самой неожиданной деталью оказался массивный ремонтный ключ с QR-кодом, отсылавшим к одному из голливудских фильмов о спасении космонавтов. Мотоцикл был выпущен ограниченным тиражом.

Название MIR отсылало к российской орбитальной станции «Мир» и совместной программе Shuttle–Mir, начавшейся в 1994 году. В её рамках американские космические шаттлы посещали российскую станцию, а специалисты двух стран получили опыт совместной работы на орбите. Двадцатилетие программы стало поводом для создания специальной версии мотоцикла, хотя сам Ural, разумеется, не имел никакого отношения к космическим исследованиям.

Ural MIR. Фото: imz-ural.com

Внешне MIR заметно отличался от стандартных моделей марки. Кузов окрасили в цвет Orbital White с металлическими частицами и голубым перламутровым лаком. При изменении освещения белые поверхности приобретали голубоватый оттенок, напоминавший цвет Земли на снимках из космоса. Образ дополняли чёрная рама, ветровые стёкла для водителя и пассажира, запасное колесо и две дополнительные светодиодные фары высокой интенсивности, установленные спереди коляски.

Интересной особенностью спецверсии стала солнечная панель, размещённая на коляске. Она служила для поддержания заряда аккумулятора во время стоянки и питания маломощных электрических устройств. Панель можно было снять и заменить передним багажным кронштейном, если владельцу требовалось больше места для перевозки вещей.

Ural MIR. Фото: imz-ural.com

Ещё более необычным элементом этой спецверсии стал универсальный ремонтный ключ размером 36 мм. Его закрепили на мотоцикле и снабдили QR-кодом, который вёл к специальной инструкции по устранению неисправностей. В рекламной концепции Ural обыграли сюжет фильма «Армагеддон», где вымышленный российский космонавт Лев Андропов помогает героям справиться с техническими проблемами на космической станции.

Коляска получила специальный защитный тент с теплоотражающей подкладкой. В случае непредвиденной ночёвки его можно было использовать как дополнительное термоодеяло. Также в комплектацию входили багажная площадка, запасное колесо и дополнительные элементы защиты.

Техническая основа осталась знакомой поклонникам марки. Мотоцикл оснащался двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушного охлаждения объёмом 749 куб. см. Он развивал 41 л.с. при 5500 об/мин и крутящий момент 57 Нм при 4300 об/мин. Силовой агрегат работал в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач, имевшей задний ход.

В зависимости от условий эксплуатации водитель мог подключать привод колеса коляски. Он помогал при движении по снегу, рыхлому грунту и другим покрытиям с недостаточным сцеплением.

На американском рынке Ural MIR оценили в 16 тысяч 999 долларов (около 1,4 млн рублей при пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу). Мотоцикл получил лимитированный тираж всего в 20 штук и, как и его другие редкие версии, был быстро распродан.

Между тем, накануне редакция Дейли-Мотор рассказывала о другой нестандартной спецверсии мотоцикла Ural – модели Air с дроном в коляске.