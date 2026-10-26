Chery запретила делать скриншоты на рабочих компьютерах: сотрудники жалуются на черные экраны

Для крупного автопроизводителя защита корпоративной информации имеет особо важное значение. Внутренние документы могут содержать сведения о будущих моделях, технических характеристиках, разработках и производственных планах. Несанкционированное распространение таких материалов способно раскрыть коммерческие секреты и нанести серьезный ущерб бизнесу, что, вероятно, постепенно начинают понимать китайские бренды.

Накануне стало известно, что Chery ужесточила правила информационной безопасности на рабочих устройствах. По сообщениям в китайских социальных сетях, новая система защиты блокирует создание скриншотов и запись экрана, а при попытке сделать снимок изображение становится черным. Сотрудники жалуются, что ограничения осложнили повседневную работу и обмен информацией между подразделениями.

Как утверждают пользователи, изменения затронули внутреннюю систему управления информационной безопасностью компании, а также настольные и мобильные платформы iChery. При попытке сделать скриншот содержимое экрана перестает отображаться, из-за чего сохранить изображение стандартными средствами не удается.

Новые ограничения вызвали шквал негодования сотрудников, которым приходится регулярно обмениваться снимками экрана для согласования задач и координации работы разных подразделений. По их словам, запрет увеличил число дополнительных операций и усложнил рабочие процессы.

Это уже не первая мера по усилению защиты данных, о которой стало известно в октябре. Ранее Chery, по данным издания MyDrivers, ограничила прямую отправку изображений, таблиц и других материалов через корпоративный сервис Lark. Для передачи документов за пределы компании якобы потребовалось дополнительное согласование по электронной почте.

Причиной ужесточения правил могли стать несколько недавних утечек внутренних документов автопроизводителя. В частности, широкий резонанс вызвали материалы с формулировкой «Суббота – рабочий день для целеустремленных людей» и упоминанием так называемой «модели эффективности 345», спровоцировавших в китайских соцсетях бурное обсуждение внутренних требований компании к организации труда.

К слову, не так давно Chery стала фигурантом другого скандала. У кроссовера Omoda 5 (разработки Chery) во время движения оторвалась задняя ось. Инцидент произошел в начале октября в Малайзии. Никто не пострадал, но случай вновь вызвал волну критики и нелицеприятных шуток в отношении китайской компании.