Suzuki обновила кроссовер, который может выйти в продажу в РФ

На странице «Suzukigarage» в Instagram появились изображения обновленной версии компактного кроссовера Suzuki Ignis, который может выйти в продажу в России.

Напомним, что ранее в декабре российский офис «Сузуки» проводил опрос в социальных сетях для своих поклонников с целью выявить перспективы модели Ignis в РФ, что говорит об интересе по выводу его в продажу в стране.

Судя по выложенным в Сеть изображениям, рестайлинговый Suzuki Ignis получил новые бамперы и модернизированную радиаторную решетку с квадратными прорезями, что сделает частично сделает его похожим на новый Suzuki Jimny, продающийся в России.

Сейчас компактный кроссовер Suzuki Ignis продается в Европе с 2016 года. В «Старом Свете» модель «Игнис» комплектуется 1,2-литровым двигателем на 90 лошадиных сил, связку которому составляет МКПП или «робот», а также система полного привода. В «топовом» варианте исполнения Ignis оснащается гибридной системой, в которую входит стартер-генератор в паре с литий-ионной батареей.