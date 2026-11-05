Lexus может выпустить электрическую замену UX

Неофициальный цифровой рендер преемника Lexus UX

Lexus готовится завершить выпуск компактного кроссовера UX, но полностью отказываться от этой ниши компания, вероятно, не планирует. По одному из сценариев, у «паркетника» появится электрический преемник, который займет место между LBX и более крупными моделями марки.

UX вошел в модельную линейку Lexus в 2018 году после премьеры на Женевском автосалоне. Впоследствии 4,5-метровый «паркетник» разжился полностью электрической модификацией UX300e, а также гибридной версией UX300h. Выпуск кроссовера должен полностью завершиться в феврале 2027 года, но продажи в Японии уже прекращены. Вот только, похоже, не навсегда.

Как сообщает журнал «Carview.Yahoo», Lexus готовит сменщика кроссовера UX с абсолютно новой технической основой. По одной из версий, компания выпустит компактный кроссовер длиной около 4,4–4,5 метра, который будет отличаться от предшественника более выразительным дизайном и полностью электрической силовой установкой.

Накануне такой автомобиль был показан на независимых рендерах. Судя по ним, машина может сохранить спортивный силуэт актуального UX, но обзавестись более современным оформлением передней части и, вероятно, более массивным кузовом.

Неофициальный цифровой рендер преемника Lexus UX

Автомобиль на компьютерной визуализации получил решетку радиатора с внутренним рисунком в виде веретена, роскосые фары с вертикальными бумерангообразными дневными ходовыми огнями, а также агрессивный бампер и рельефные боковины с мускулистыми арками.

Полностью исключать наличие у будущего кроссовера гибридной версии пока нельзя. Спрос на такие автомобили становится все выше. Причем в случае с UX до его ухода с рынка такое исполнение было одним из самых популярных.

Никакие подробности о технической части модели сейчас не приводятся. Более того, в самом Lexus пока не подтвердили планы по выпуску преемника UX. Но если проекту дадут «зеленый свет», то премьеру машины вряд ли придется ждать долго. Дебют автомобиля может состояться уже в 2027 году.

Недавно мы сообщали, что параллельно премиальный суббренд Toyota работает также над обновлением флагманского кроссовера RX, который может получить пересмотренный дизайн «передка» и салон в стиле последних моделей марки.